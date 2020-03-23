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Should you get a refund for canceled events or trips?

Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 01:19s - Published < > Embed
Should you get a refund for canceled events or trips?
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Should you get a refund for canceled events or trips?

GAME BUT IT'S CANCELED.YOU PAID FOR A CRUISE, BUT THEPORTS ARE CLOSED, THE CRUISECANCELED.THEY'RE CLEAR CASES, IF THEEVENTS CANCELED YOU SHOULD GET AREFUND.BUT WE'RE HEARING FROM OTHERSWHO SAY THE SITUATION ISN'T ASBLACK AND WHITE.WWALTER HAS CORONAVIRUS CONCERNSAND WANTS HIS MONEY BACK, NOTFROM THE CONCERT, BUT FROM THEHOTEL HE BOOKED NEARBY AT A NOCANCELLATION RATE.CHARLES MADE FLIGHT RESERVATIONSTO SEE HIS GRANDKIDS, BUT THE70-YEAR-OLD WANTS ALL MONEY BACKBECAUSE OF VIRUS CONCERNS.MAJOR AIRLINES ARE ALLOWINGPOSTPONING DOMESTIC FLIGHTS ANDCHARLES IS FLYING FROM PRESCOTTTO CALIFORNIA.YOU MAKE THE CALL, SHOULDHOTELS, AIRLINES, RENTAL CARBUSINESSES REFUND YOUR MONEYWHEN THEY HAD NOTHING TO DO WITHAN EVENT BEING CANCELED?HOW ABOUT JUDY?SHE WAS HEADED TO TUCSON FOR ABASEBALL EVENT WHEN ALL GAMESWERE CANCELED.JUDY WANTED MONEY BACK FROM HERHOTEL.BUT IN HER CASE THE GAMES WERECANCELED THE DAY AFTER HER FREECANCELLATION PERIOD ENDED.IF AN EVENT DIDN'T CANCEL ANDYOU DIDN'T BUY INSURANCE.SHOULD THEY REFUND YOUR




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