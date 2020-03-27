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Local businesses give back to first responders and healthcare workers

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Local businesses give back to first responders and healthcare workers

Local businesses give back to first responders and healthcare workers

Coffee and pizza has been dished out by local companies as a way of saying thank you

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Local businesses give back to first responders and healthcare workers

OUR HEALTH CAREWORKERS AND FIRSTRESPONDERS.NURSES AND DOCTORSAT WATSONVILLECOMMUNITY HOSPITALWERE TREATED TOLUNCH TODAY BYGRANITE ROCK ANDGRANITE CONSTRUCTION.MORE THAN A DOZENCASSIDY'S PIZZAS WEREDELIVERED TO THEHOSPITAL....AS A WAYTO SAY THANK YOU FORTHEIR DEDICATION TOOUR COMMUNITY.17.31 THEY FELT A WHOLE LOTOF GRATITUDE AND SUPPORTFROM THE COMMUNITY.

ANDTHAT WAS OUR INTENTION WASLETTING THEM KNOW WESUPPORT THEM, THEY'RE NOTOUT THERE ALL BY THEMSELVES.THAT WE'RE ALL IN THISTOGETHER.41A TOTAL OF 15 BOXESWERE DELIVERED TODAYFOR LUNCH.

###IN SALINAS....JACK'S COFFEE IS SAYINGTHANK YOU TO FIRSTRESPONDERS BYOFFERING A FREE CUP OFJOE.THE LOCALLY OWNEDSHOP MADE THEANNOUNCEMENT MARCH17TH.THEY ARE OFFERING AFREE SMALL CUP OFCOFFEE TO ALLUNIFORMED SALINASPOLICE OFFICERS ANDFIREFIGHTERS.THE DRIVE-THRUCOFFEE SHOP IS LOCATEDIN THE NOB HILLPARKING LOT ON SOUTHMAIN STREET.

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