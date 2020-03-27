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Breaking down the latest COVID-19 research

Video Credit: 41 Action News - Duration: 03:07s - Published < > Embed
Breaking down the latest COVID-19 research
Dr. Hawkinson gives an update on COVID-19.
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Breaking down the latest COVID-19 research

EVERY WEEK WE LEARNMORE AND MORE ABOUTCOVID-19.AND WE WANT TO KEEPYOU INFORMED OF THELATEST FACTS.THAT'S WHY THISMORNING, DR. DANAHAWKINSON WITH THEUNIVERSITY OF KANSASHEALTH SYSTEM, ISJOINING US VIA SKYPE.FIRST OFF - IS IBUPROFENSAFE TO TAKE IF YOU'REWORRIED YOU MIGHT HAVECORONAVIRUSSYMPTOMS?SOME OTHER REPORTESYMPTOMS HAVE COMEOUT.NEW YORK'S LARGESTHEALTH PRODIVERREPORTED 10 PERCENT OFPATIENTS THERE HADGASTROINTESTINALISSUES.OTHER PATIENTS HAVEREPORTED LOSS OF SMELLAND TASTE?WHAT CAN YOU TELLABOUT THAT




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