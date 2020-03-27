Breaking down the latest COVID-19 research

EVERY WEEK WE LEARNMORE AND MORE ABOUTCOVID-19.AND WE WANT TO KEEPYOU INFORMED OF THELATEST FACTS.THAT'S WHY THISMORNING, DR. DANAHAWKINSON WITH THEUNIVERSITY OF KANSASHEALTH SYSTEM, ISJOINING US VIA SKYPE.FIRST OFF - IS IBUPROFENSAFE TO TAKE IF YOU'REWORRIED YOU MIGHT HAVECORONAVIRUSSYMPTOMS?SOME OTHER REPORTESYMPTOMS HAVE COMEOUT.NEW YORK'S LARGESTHEALTH PRODIVERREPORTED 10 PERCENT OFPATIENTS THERE HADGASTROINTESTINALISSUES.OTHER PATIENTS HAVEREPORTED LOSS OF SMELLAND TASTE?WHAT CAN YOU TELLABOUT THAT