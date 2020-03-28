Face masks 101: Not all masks can protect against COVID-19

HAS PEOPLE AND HOSPITALSSCRAMBLING TO FIND THE FEW.....THAT ARE LEFT!
BUT...13 ACTION NEWS REPORTER....ASTRID MENDEZ SHOWS YOU...NOT ALL OF THEM.....PROTECT YOU.....FROM THE CORONA-VIRUS.ASTRID IF YOU THINK THATCOVERING YOUR FACE WITH ASURGICAL MASK WILL SET YOU FREEFROM THE NOVEL CORONAVIRUSWELL THERE IS NO GUARANTEE.TAKE PKG (ADD COURTESY:GABRIELLE ENGLISH) THESE ARESOME LOCAL HOME-MADE SURGICALMASK, VERY SIMILAR TO THESURGICALMASKS THAT MEDICAL PERSONNELUSUALLY USES FOR EVERYDAYPURPOSES.EVEN SOME LOCAL COMPANIES, LIKEPOLAR SHADES ARE NOW PRODUCINGGOWNS AND WILL START SOONMAKING MASKS.SOT " AS SOON AS WE GET THATMATERIAL, WE'LL BE UP ANDRUNNING AND WE WANT TO HELP ANYHEALTHCARE PROVIDER." BUT THEWORLD HEALTH ORGANIZATION SAYSMASKS DO NOT COMPLETELY PROTECTYOU FROM THE NOVEL CORONAVIRUS.SOT (ADD COURTESY).SOURCE: WHO DR.APRIL BALTER / WHO "IF YOUDON'T HAVE ANY RESPIRATORYSYMPTOMS, SUCH AS FEVER, COUGHOR A RUNNY NOSE, YOU DO NOTNEED TO WEAR A MEDICAL MASKLIKE THIS ONE.MASKS ALONE CAN GIVE YOU AFALSE FEELING OF PROTECTION ANDCAN EVEN BE A SOURCE OFINFECTION WHEN NOT USEDCORRECTLY.IF YOU HAVE COVID-19 OR ARE ACARETAKER,, YOU SHOULD USETHESE MASKS TO NOT EXPOSEOTHERS, ESPECIALLY IF THEY AREAT MORE RISK GO GETTING SICK.UNLIKE THESE MASKS, THE N95RESPIRATOR DOES PROTECT AGAINST"AIRBORNE" INFECTIOUS AGENTS,LIKE THE CORONAVIRUS.HOWEVER (ROLL GX) THE CDC DOESNOT RECOMMEND THAT THE GENERALLOWERING IS EFFECTIVENESSAGAINST COVID-19.EVEN IF YOU DECIDE....TO USE A MEDICAL MASK...HEALTH AUTHORITIES SAY...SOME OF THE BEST PROTECTIONSYOU CANTAKE....ARE WASHING YOUR HANDS ANDPRACTICING SOCIAL DISTANCING.THE GOVERNMENT HAS PUT.....A -60- DAY FREEZE.....