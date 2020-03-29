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CDC Issues Travel Advisory For New Jersey, New York, Connecticut

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:03s - Published < > Embed
CDC Issues Travel Advisory For New Jersey, New York, Connecticut
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CDC Issues Travel Advisory For New Jersey, New York, Connecticut

DOUBLING OVER TWO DAY, ALMOST ATHIRD OF DEATHS PARTICULAR 90MILES AWAY FROM PHILADELPHIA INNEW YORK CITY.PRESIDENT TRUMP WALKING BACK HISEARLY SUGGESTION OF A QUARANTINEIN NEW YORK, NEW JERSEY, ANDCONNECTICUT.NOW, SAYING IT ISN'T NECESSARY.HE TWEETED THAT HE CONSULTEDWITH THE STATE'S GOVERNORS ANDHAS ASKED THE CDC TO ISSUE ASTRONG TRAVEL ADVISORY.AND WE JUST GOT DETAILS OF THATADVISORY LATE TONIGHT.THE CDC IS URGING RESIDENTS OFTHOSE THREE STATES FROM REFRAINFROM NONESSENTIAL DOMESTICTRAVEL EFFECTIVE IMMEDIATELY.IT DOES NOT APPLY TO TRUCKDRIVERS, HEALTH PROFESSIONALS ORWORKING IN FINANCIAL SERVICES ORFOOD SUPPLY.THE GOVERNORS HAVE FULLDISCRETION TO COMPLEMENT THEADVISORY.THE CDC NOTES IT GENERALLY DOESNOT ISSUE RESTRICTIONS ORADVISORS IN THE UNITED STATES.IN THE TRI-STATE, NEW JERSEY HASMOST CASES OF THE VIRUS WITH11,124.140 PEOPLE DIED.IN PENNSYLVANIA, 2,751 CASES AREON THE ROLLS.




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