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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Mar. 31, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:36s - Published < > Embed
13 First Alert Las Vegas evening forecast | Mar. 31, 2020
The Mar. 31, 2020, evening weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Mar. 31, 2020

LET'S GO TO....13 FIRST ALERTMETEOROLOGIST.....DANI BECKSTROM FOR A LOOK ATTHE FORECAST....CALM, SUNNY CONDITIONS TAKE USINTO THE MIDDLE OF THE WEEKWITH THEWARMING TREND EXPECTED TO BRINGUS THE FIRST 80+ DEGREE DAY OF2020 WEDNESDAY BEFORE COOLERCONDITION RETURN TO CLOSE OUTTHE WEEK.OVERNIGHTLOWS FALL JUST TO THE MID 50SAHEAD OF WEDNESDAY MORNING WITHMOSTLY CLEAR SKIES AND CALMCONDITIONS.HIGHS WILL CLIMB TO THE LOW 80SWEDNESDAYAFTERNOON WITH WIND GUSTSINCREASING NEAR 30 MPH AS ACOLD FRONT APPROACHES THEREGION.THE FRONT WILL KNOCK HIGHS DOWNBY ABOUT 10 DEGREES INTOTHURSDAY, WITH HIGHS BACK BELOWAVERAGE IN THE LOW 70S WITHMOSTLY SUNNY TO PARTLY CLOUDYSKIES AND BREEZY WINDS.WE'LL CLIMB BACK TO THE MID TOUPPER 70S FRIDAY AND SATURDAYWITH SUNSHINE AND HIGH CLOUDS.OURNEXT STORM SYSTEM ARRIVES LATEWEEKEND INTO EARLY NEXT WEEK,BRINGING AN INCREASE OF WINDSPEED, CLOUD COVER, RAINCHANCE, AND COOLERTEMPERATURES.SCATTERED RAIN IS EXPECTEDMONDAY WITH HIGHS FALLING BACKTO THE UPPER 60S.CALM, SUNNY CONDITIONS TAKE USINTO THE MIDDLE OF THE WEEKWITH THE WARMING TREND EXPECTEDTO BRING US THE FIRST 80+DE DAY OF 2020 WEDNESDAYBEFORE COOLER CONDITION RETURNTO CLOSE OUT THE WEEK.OVERNIGHT LOWS FALL JUST TO THEMID 50S AHEAD OF WEDNESDAYMORNING WITH MOSTLY CLEAR SKIESAND CALM CONDITIONS.HIGHS WILL CLIMB TO THE LOW 80STHE FRONT WILL KNOCK HIGHS DOWNBY ABOUT 10 DEGREES INTOWE'LL CLIMB BACK TO THE MID TOUPPER 70S FRIDAY AND SATURDAYWIND SPEED, CLOUD COVER, RAINCHANCE, AND COOLERWALMART WANTS TO PROTECT.....EMPLOYEES AND CUSTOMERS.




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