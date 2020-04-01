Reno woman says she lost her husband to COVID-19

WHO SUCCUMBED....TO COVID -19-....THIS PAST WEEKEND..("HE ALWAYS PUT EVERYBODY ELSEFIRST, HIS MAIN PRIORITY WASALWAYS ME AND HIS SON."ALANA MC-ALLISTER SAYS....HER HUSBAND BRUCE'S SYMPTOMSBEGAN WITH A COUGH AND AFEVER..... ON THE -20-TH...THE -47- YEAR-OLD HAD JUSTRETURNED FROM VISITING....HIS HOME STATE OF NEW YORK..BRUCE DIED....-5- DAYS....AFTER BEING ADMITTED....TO THE HOSPITAL.."IT'S NOT A LAUGHING MATTER, ITIS SOMETHING THAT EVERYONENEEDS TO TAKE SERIOUSLY.YOU KNOW..YOU DON'T REALIZE HOWBAD IT CAN GET UNTIL ITS YOU.AND I DON'T WANT TO SEE ANYBODYELSE HAVE TO DEAL WITH THE SAMEPAIN I'VE GONE THROUGH."ALANA ALSO TESTED POSITIVE....FOR THE VIRUS..SHE AND HER SON ARE...IN QUARANTINE.... RIGHT NOW..SHE SAYS...HER LATE HUSBAND....ALSO HAD AN UNDERLYING....HEALTH CONDITION.ANOTHER ROUND OF LONGLINES......