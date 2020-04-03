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Hy-Vee adding directional signs in aisles, adding more protective windows

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Hy-Vee adding directional signs in aisles, adding more protective windows

Hy-Vee adding directional signs in aisles, adding more protective windows

Hy-Vee announced Friday that it will install directional signs in aisles to help protect customers.

It is also adding more protective windows at checkout counters.

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Hy-Vee adding directional signs in aisles, adding more protective windows

MID-MAY.YOU WILL SOON SEE MORE CHANGESAT YOUR LOCAL HIGH V.WE’VE BEEN TELLING YOU ALL ABOUTHY-VEE’S NEW FACE SHIELDS AT THECHECKOUT COUNTERS.WELL, THE COMPANY’S CEO SAYSMORE ARE ON THE WAY.HI V-- HAS ORDERED SEVEN HUNDREDTHOUSAND DOLLARS WORTH OFPLEXIGLAS.THEY’LL BE INSTALLED IN FRONTBEHIND THE CHECKERS.IT’S ALL TO HELP WITH SOCIALDISTANCING IV IS ALSO MAKINGCHANGES TO ITS DELIVERY SERVICESTARTING THIS MONTH.IT’S ISLES ONLINE DEPARTMENT ISUSING THE DELIVERY SERVICE DOOR- INSTEAD OF HI V-- WORKERS TODELIVER YOUR FOOD.THEY WILL CONTINUE TO CHARGE A




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