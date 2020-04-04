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Career Source trying to get workers trained

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:49s - Published < > Embed
Career Source trying to get workers trained

Career Source trying to get workers trained

In Lee County, the company Career Source helps people get their unemployment application filed.

But right now, it only has one person answering calls.

That's because more people need to be trained and approved by the state to handle people's sensitive information.

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Career Source trying to get workers trained

APPLICATIONS WILL ALSO BEAVAILABLE AT UNEMPLOYMENTOFFICES ACROSS THE STATE.AS THE STATE WORKS TO FIX THOSEISSUES..

IN SOME AREAS LIKE LECOUNTY..

PEOPLE WHO HANDLE ALLTHE CALLS ARE JUST RETURNING TOWORKIN LEE COUNTY, THE COMPANYCAREERSOURCE HELPS PEOPLE GETTHEIR UNEMPLOYMENT APPLICATIFILED.BUT RIGHT NOW, IT ONLY HAS ONEPERSON ANSWERING PHONE CALLS.THAT’S BECAUSE MORE PEOPLE NEEDTO BE TRAINED AND APPROVED BYTHE STATE TO HANDLE PEOPLE’SSENSITIVE INFORMATIONMEANWHILE, THAT ONE PERSONANSWERING THE PHONES, NATALIEGRIFFIN, IS WORKING OVERTIME."I’m going to get through asmany as I possibly can.

I’going to be here on Saturday andSunday and seven days a week ifI have to be."WHEN CAREERSOURCE DOES FINALLYGET MORE PEOPLE TRAINED AAPPROVED BY THE STATE, THEY’REGOING TO INITIALLY BE WORKINGFROM




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