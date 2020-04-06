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University of Mississippi Medical Center calls for mask donations

Video Credit: WAPT - Duration: 01:58s - Published < > Embed
University of Mississippi Medical Center calls for mask donations

University of Mississippi Medical Center calls for mask donations

The University of Mississippi Medical Center is calling for the community to donate masks after the state's health department directed all health care professionals to wear a mask while at work to slow the spread of COVID-19.

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University of Mississippi Medical Center calls for mask donations

SKILLS TO MAKE CLOTH MASKS TOKEEP ITSTHOUSANDS OF EMPLOYEES SAFE FROMCORONAVIRUS WHILE THEY'RE ON THEJOB.

IT'S A HUGE CHALLENGE.THERE'S A LIMITED SUPPLY OFSURGICALMASKS ACROSS THE NATION.

AND UMCHAS MORE THAN 10,000 EMPLOYEES.ORANGE 80262:29-2:39IF YOU CAN SEW WE WOULD LIKEFOR YOU TO MAKE SURGICAL MASKSAND IF YOU CAN'T SEW THEY'RE AREOTHER AREAS WHERE YOU CAN EITHERDONATE MONEY OR HELPOTHER PEOPLE SEWS MASKS.FOLLOWING GUIDELINES FROM THECDC, THEMISSISSIPPI STATE HEALTHDEPARTMENTSAID ALL HEALTHCARE WORKERSSHOULD WEARA FACE COVERING.2:39-2:44AND WE'RE TRYING TO GET OURSUPPLY UP SO THAT WE CAN GETEVERYONE IN THE HOSPITAL ASURGICAL MASK.ADMINISTRATORS SAY HOME-SEWNMASKS WILLMAKE IT POSSIBLE FOR THEHOSPITAL TO SAVEPERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTFORDOCTORS AND NURSES TREATINGCOVID-19PATIENTS.SO WE WENT THROUGH THREEDIFFERENT MASKS TYPES THAT I DIDDIFFERENT TRIALS ON.DR. LAURA VICK IS A SURGEON ATTHEHOSPITAL AND A SEAMSTRESS.

SHEFIRST POSTED A FACEBOOK LIVEVIDEOMORE THEN 2 WEEKS AGO ASKINGPEOPLE TOCRANK UP THEIR SEWING MACHINES.SO WHAT I'M ASKING THERE'SANYBODY THAT WANTS TO MAKE MASKSBUT WE WANT IS THESE TIEMASKS I'M ASKING IF YOU WILLMAKEFIVE MASKS.DR. VICK'S VIDEO WENT VIRALGETTING MORE THAN 90,000 VIEWSPLUS A THOUSAND SHARES.

ORANGE80263:32-3:38HE HAD AN OVERWHELMINGRESPONSE.EVERYBODY'S READY TO HELPHOWEVER THEYCAN DO I THINK WE WILLDEFINITELY GET ALL OFOUR NEEDS MET.

A NEW RECORD NUMBER OF DEATHSHAVE BEENREPORTED IN THE U-S...




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spunker78

🌊 cheryl 🌊 University of Mississippi Medical Center calls for mask donations https://t.co/uN8NejpLik 4 hours ago

ashwheeee

J.B. Fletcher RT @16WAPTNews: University of Mississippi Medical Center calls for mask donations https://t.co/ojJaY53fad 5 hours ago

Ahighervision

Art Fridrich University of Mississippi Medical Center calls for mask donations - #coronavirus https://t.co/bjTWvPUWuX 6 hours ago

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16 WAPT News University of Mississippi Medical Center calls for mask donations https://t.co/ojJaY53fad 6 hours ago

ChetLandryWLOX

Chet Landry ...Triage telehealth smartphone app. Those without smartphones can call (601) 496-7200. The testing is FREE and is… https://t.co/OybQkgS2HZ 12 hours ago

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PainStop Spine Clinic & Addiction Center COVID-19 Donations - University of Mississippi Medical Center https://t.co/hiM7sxbbqH 12 hours ago

PrinceCharmig

THEE I LOVE !!! RT @CLSports: The former Alcorn State football player is now a first-year resident at the University of Mississippi Medical Center. https:/… 23 hours ago

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