shares ShareTweetSavePostSend Quels sont les vaccins et comment peuvent-ils protéger votre enfant? Es Les vaccins sont l'une des plus grandes avancées de la médecine moderne. En effet, mis à part l'eau potable et l'assainissement, ils ont probablement sauvé plus de vies que n'importe quel médicament. L'un des grands inconvénients des vaccins, c'est qu'ils fonctionnent trop bien et ce qui s'est passé récemment, c'est que les gens ont perdu de vue certaines des maladies redoutables que ces choses merveilleuses peuvent prévenir. Par exemple, la poliomyélite, la variole, les oreillons, la rougeole, la méningite sont toutes des maladies terribles que nous ne voyons pas comme avant. Une autre préoccupation à propos des vaccins est qu'il y a beaucoup de désinformation là-bas. Il y avait une étude bien connue sur le vaccin contre la rougeole / oreillons / rubéole ou ROR qui a montré un lien à l'autisme, et cela a conduit à une grande baisse de l'adoption des parents vaccinant leurs enfants, et cela a eu des conséquences désastreuses. Par la suite, cette étude a été réfutée à maintes reprises et s'est avérée être une erreur, et heureusement, les gens se rendent compte que, et maintenant, ils vaccinent davantage leurs enfants. Un autre problème est avec le vaccin contre la grippe et les gens disent que «j'ai reçu le vaccin contre la grippe et je n'ai jamais été si malade dans ma vie». Quand, en réalité, il n'y a pas de virus de la grippe dans le vaccin lui-même. C'est comme montrer à votre corps une photocopie du criminel plutôt que d'avoir ce criminel dans votre salon. Donc, il n'y a rien là qui puisse vous causer du mal; cela aidera juste à prévenir cette maladie. La vaccination des enfants est particulièrement importante. Quand nous naissons, nous recevons une certaine immunité de la part de notre mère dans l'utérus, mais aussi dans le lait maternel. Cependant, ce type d'immunité est appelée immunité passive en ce sens qu'elle ne dure pas et qu'elle disparaît progressivement au fil des mois. Et cela laisse l'enfant vulnérable juste au moment où il est exposé à beaucoup de maladies potentielles. Donc, tout comme nous devons apprendre à parler et apprendre à ramper, nous devons aussi apprendre à combattre les infections, et donner aux enfants non seulement tous les vaccins qu'ils devraient recevoir, mais aussi leur donner les vaccins nécessaires, nous réduisons considérablement le risque de maladies potentiellement mortelles. Si vous avez des questions à propos de la vaccination, vous devez contacter votre professionnel de la santé. Rappelez-vous que le traitement de cette condition varie non seulement avec le patient, mais aussi avec son état individuel, alors consultez toujours votre fournisseur de soins de santé local.





