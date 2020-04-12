Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > CBS3 Celebrates National Pet Day

CBS3 Celebrates National Pet Day

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:49s - Published
CBS3 Celebrates National Pet Day
National Pet Day is about helping animals who may not have a home.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

CBS3 Celebrates National Pet Day

AS WE SAY GOOD-BYE TO YOU ONTHIS SATURDAY, A CELEBRATIONOVERFARRY FAMILY MEMBERS BECAUSEIT'S NATIONAL PET DAY.NATIONAL PET DAY IS ACTUALLYABOUT HELPING ANIMALS WHO MAYNOT HAVE A HOME AND DURING THEPANDEMIC IT'S A GREAT TIME TOFOSTER, ADOPT OR JUST DONATE TOA LOCAL SHELTER.OF COURSE CELEBRATE THE BONDTHAT YOU HAVE WITH YOUR PET, BUTLET'S ALSO MAKE SURE THAT OTHERANALYSIS ANIMALS LIVINGS BESTLIVES AS WELL.QUICK SHOUT OUT OUR PRODUCESPETS, JOANNE, CHEIRIA, JUNIOR,MONTH MONTGOMERY GORMING BE.AND SPEAKING OF PETS CBS-3 THISIS MY DAUGHTER LUNA, SHE IS ALSOA RESCUE, SAY AROUND HERE ADOPTDON'T SHOP.LET ME TELL YOU THAT DOG ISLIVING HER BEST LIFE.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.