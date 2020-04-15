Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Three Lions Pub plugs along despite soccer postponements

Three Lions Pub plugs along despite soccer postponements

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 02:28s - Published
Three Lions Pub plugs along despite soccer postponements

Three Lions Pub plugs along despite soccer postponements

Three Lions Pub in Shorewood is open for takeout orders, even if it's just in the evening.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Three Lions Pub plugs along despite soccer postponements

THE GOVERNORS ORDER FORCEDBUSINESSES ACROSS OUR AREA TOCLOSE.

BUT SOME ARE STILLáALLOWED TO STAY OPEN, ANDFIGHTING THROUGH TOUGH TIMES.HERE AT TMJ4... OUR "WE'REOPEN" CAMPAIGN IS SPOTLIGHTINGSOME OF THOSE ESTABLISHMENTS.THIS MORNING, PETE ZERVAKISHIGHLIGHTS A THAT GOT AONE-TWO PUNCH BEFORE THE STAYAT HOME ORDER WAS ISSUED.IT'S A TOUGH TIME FORRESTAURANTS AND BARS ACROSSTHE STATE.

áESPECIALLY ONETHAT RELIES ON BUSINESS DURINGSPORTING EVENTS...THREE LIONS PUB IS STILL OPENFOR CARRY OUT ORDERS IN THEEVENINGS.

BUT THERE ARE NOCROWDS HERE.

ánat -cheering/game watch A BIGCHANGE FROM THE TYPICALSPRING.

THIS PLACE IS USUALLYBUZZING DURING WEEKEND,ENGLISH PREMIER LEAGUE SOCCERGAMES: CHRISTOPHER TINKEROWNER, THREE LIONS PUB 3:46those games were guaranteed 25-30 people in there and thenyou get the big games andwe're 100 plus SOCCER LEAGUESAROUND THE WORLD HAVE BEEN PUTON HOLD DUE TO COVID-19.

ANDTHIS SUMMER'S EUROPEAN SOCCERCHAMPIONSHIPS HAVE BEENPOSTPONED TO 2021.

OWNERCHRISTOPHER TINKER SAYS THETHREE LIONS ALREADY HAD PLANSTO SHUT THE STREET DOWN... ANDHOLD A WATCH PARTY LIKE THISONE FOR THE EURO FINAL...CHRISTOPHER TINKER OWNER,THREE LIONS PUB 5:51 when wedo a full street party,anywhere between 8 and 10thousand people show up7:45this summer, to recreate thosesales, it's impossible HEESTIMATES BUSINESS IS DOWN 60PERCENT BECAUSE OF COVID-19.LIKE SO MANY OTHER BUSINESSOWNERS... HE HOPES NORMALRETURNS SOONER - RATHER THANLATER.

CHRISTOPHER TINKEROWNER, THREE LIONS PUB 12:14hopefully business resumes asnormal, we can get our friendsback in the pub, we can allget together, get thecommunity back togethersocially as opposed to justsupporting each other from adistanceQ: PETE, IT'S GOTTA BE TOUGHTO STAY POSITIVE WHEN YOU'REDEALING WITH THESE ISSUES.TINKER TELLS ME HE IS FOCUSINGON HOW MUCH HE APPRECIATES HISNEIGHBORS IN SHOREWOOD, WHOHAVE BEEN BUYING CARRY-OUTORDERS AND GIFT CARDS INRECENT WEEKS.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.