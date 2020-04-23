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Publix donating food bought from farmers

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:38s - Published
Publix donating food bought from farmers

Publix donating food bought from farmers

Surrounded by dozens of cheering doctors and nurses, a 19-year-old St.

Lucie County student with Down syndrome was released from the hospital on Thursday after a grueling battle with the coronavirus.

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Publix donating food bought from farmers

FLORIDA-BASED PUBLIX ISHELPING CONNECT FARMERS ANDFAMILIES IN NEED OF FOOD DURINGTHE PANDEMIC& WPTV NEWSCHANNEL5WESTERN PALM BEACH COUNTY WIMORE.<111650 KOHL BROWN/J & JFAMILY OF FARMS WHENEVERYTHING SHUT DOWN WE HAD TOMAKE SOME QUICK DECISIONS AQUICK SWITCH IN STRATEGY& JAND JSEEING A SOARING DEMAND FORTHEIR 10-DOLLAR PRODUCE BOXES&TODAYGREENS& NATS 112845 TODAYBOX HAS GREEN BEANS, SQUASH&ALL GROWN IN PALM BEACH COUNTYAND ITOF THE RED.

SOT 111705 KOHLBROWN/J & J FAMILY OF FARMSTHE STUFF THAT WAS ALREADYHARVEST WE SENT TO THEFOODBANKS WE SUPPORTEDFOODBANKS AS FAR WEST AS SAINTLOUIS& WEMOVE THAT STUFF&THE SILVERLINING IS THAT WEPEOPLE IN DISTRESS NOW PUBLIXIS STEPPING IN& PURCHASINGFRESH PRODUCE AND MILK FROMFARMERS AND DONATING IT TOFEEDING SOUTH FLORIDA.

SOTMARIA BROUS/PUBLIX SUPERMARKETS THE INITIATIVE WILLSUPPORT FLORIDA PRODUCEFARMERS, SOUTHEASTERN DAIRYFARMERS AND THE GROWING NUMBEROF FAMILIES LOOKING TO FEEDIAMERICA FOR FRESH FRUITS,VEGETABLES AND MILK DURING TCORONAVIRUS PANDEMI” SOT PACOVELEZ/CEO OF FEEDING SOUFLORIDA ITHAVE GROWERS THAT ARE GETTINGSALES OF THEIR PRODUCE ANDTHEIR MILK AND WE ALSO HAVEFAMILIES THAT ARE BENEFITINGFROM ALL THIS GREAT FOO”STAND UP LINNIE SUPALL J & JFAMILY OF FARMS AND THE OTHERFARMS THEY REPRESENT ALREADYHAVE A RELATIONSHIP WITHFEEDING SOUTH FLORIDA THEYDONATE BETWEEN 50 AND200-THOUSAND POUNDS OF PRODUCEEVERY WEEK.

ACCORDING TOFEEDING SOUTH FLORIDA& MORETHAN 180-THOUSAND PEOPLE IPALM BEACH COUNTY ARCONSIDERED FOOD INSECURE&PARTNERSHIPS LIKE THIS WILLMAKE A DIFFERENCE.

111804WEHELP IN PALM BEACH COUNTYLINNIE SUPALL WPTV NEWSCHANNEL5.




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