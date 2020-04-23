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Treasure Coast women transforming trash into art

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:01s - Published
Treasure Coast women transforming trash into art

Treasure Coast women transforming trash into art

For more than two years, TC Trash Art Co-Founders Cristina Maldonado and Rebecca Fatzinger have been turning tons of trash into one of a kind pieces of art.

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Treasure Coast women transforming trash into art

ISSUES THAT AFFECT YOURQUALITY OF LIFE.PEOPLE AROUND THE WORLDOBSERVING THE 50TH ANNIVERSARYOF EARTH DAY YESTERDAY.

WHILEMANY CLEANUPS IN OUR AREA HAVEBEEN CANCELED DUE COVID 19PRECAUTIONS, LOCAL GROUPS SAYTHERE ARE STILL THINGS YOU CDO TO MAKE A DIFFERENCE.

WPTVNEWSCHANNEL 5'S CHRIS GILMORESHOWS YOU HOW YOU CAN HELPPROTECT PARADISE.FOR MORE THAN TWO YEARSCRISTINA MALDONADO AND REBECCAFATZINGER HAVE BEEN TURNINGTONS OF TRASH INTO ONE OFKIND PIECES OF ART.“ITSTARTED AS A FUN THING BETWEENFRIENDS BUT NOW ITADDICTION AND A WAY TO RAISEAWARENESS ABOUT NOT JUST HOWMUCH TRASH THERE IS ON THEBEACH, BUT IDEAS OF THINGS TODO WITH IT BESIDES JUSTTHROWING IT AWAY” ALL OF THEMATERIAL THEY USE IS PICKED UPON TREASURE COAST BEACHES.

BUTNOT HAVING ACCESS RECENTLY HBEEN TOUGH.“ITMY ROUTINE FOR ABOUT 3.5 YEARSNOW, GET UP TWO THREE TIMES AWEEK AND PICKUP TRASH ANDWATCH THE SUNRISE AND KNOW IGET UP AND ITEARTH DAY STARTED IN 1970 AS ARESPONSE TO POLLUTION ANDCALL TO ACTION.

50 YEARS LATERTHE GOAL IS THE SAME... CLEANUP OUR ENVIRONMENT.

DESPITETHE CORONAVIRUS PANDEMIC - THETWO LADIES ARE STILL ABLE TOCELEBRATE EARTH DAY IN THEIROWN SPECIAL WAY AND SAY YOUCAN TOO.

ALL IT TAKES IS SOMECREATIVITY AND A WILLINGNESSTO MAKE A DIFFERENCE BYPICKING UP TRASH.“THATALWAYS BEEN THE HOPE TO GETSOMEONE TO GO OUT THERE ANDCLEAN” FATZINGER SAYS YOU CANALSO LOOK FOR WAYS IN YOUR OWNHOME TO REUSE ITEMS BEFORETHEY MAKE IT INTO THE TRASHBIN AND ULTIMATELY A LANDFILL.“JUST TRY IT BECAUSE ONCE YOUGET STARTED YOUIMAGINATION YOUTHINGS IN A WHOLE DIFFERENTWAY THAN YOU WOULDIMAGINE THAT... IN STUART CGWPTV NWPTV IS COMMITTED TOPROTECTING OUR PARADISE!YOU'LL FIND ORIGINAL STORIES..INVESTIGATIONS..

AND WAYS YOUCAN GET INVOLVED..

ON WPTV DOTCOM, SLASH PARAD




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