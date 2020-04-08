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23ABC Morning News: Point In Time Homeless Count

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 04:13s - Published
23ABC Morning News: Point In Time Homeless Count

23ABC Morning News: Point In Time Homeless Count

Anna Levan, Exec.

Director of the Bakersfield-Kern Regional Homeless Collaborative talked with 23ABC about the results in this year's Point In Time count

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23ABC Morning News: Point In Time Homeless Count

IN TIME HOMELESS COUNT -- THATSHOWS NEARLY 16 HUNDRED PEOPLELIVING ON THESTREETS OF KERN COUNTY.JOINING US THIS MORNING TO TALKABOUT THOSE RESULTS IS ANNALEVAN -- EXEC.

DIRECTOR WITH THEBAKERSFIELD-KERN REGIONAL HOMELESSCOLLABORATIVE.GOOD MORNING ANNA....--HOW HAVE THESE NUMBERS CHANGEDSINCE LAST YEAR?--DID THE NUMBERS INCREASE ORDECREASE SINCECHANGED SINCE LAST YEAR?LAST YEAR?ABOUT THE RESULTS OF THE POINTIN TIME HOMELESS COUNT -- THATSHOWS NEARLY 16 HUNDRED PEOPLELIVING ON THE STREETS OF KERNCOUNTY.JOINING US THIS MORNING TO TALKABOUT THOSE RESULTS IS ANNALEVAN -- EXEC.

DIRECTOR WITH THEBAKERSFIELD-KERN REGIONAL HOMELESSCOLLABORATIVE.

GOOD MORNINGANNA....--HOW HAVE THESE NUMBERS CHANGEDSINCE LAST YEAR?

--DID THENUMBERS INCREASE OR DECREASESINCE LAST YEAR?THE BAKERSFIELD CONDORS HAVEBEEN LOOKI




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