Cherry Hill Doctor About To Become Movie Star Thanks To Kevin Hart
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Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:17s - Published
Henry Law won Kevin Hart's All In Challenge.
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Cherry Hill Doctor About To Become Movie Star Thanks To Kevin Hart
TEACHER DID NOT WANT THESESTUDENTS TO MISS OUT ON,CONGRATS.HAVE A GREAT PERFORMANCE.A DOCTOR FROM CHERRY HILLON THE FRONT LINES OF THECOVID-19 PANDEMIC WILL BECOMEA MOVIE STAR THANKS TOPHILLY'S OWN KEVIN HART.THIS IS BIG, MAN.THIS IS HUGE.HENRY, I WANT TO CONGRATULATEYOU.YOU ARE A WINNER.YOU HAVE WON THIS PARTICULARPORTION OF THE ALL INCHALLENGE.VERY MOMENT HEART SURPRISEDHENRY LAW TO TELL HIM HE WONHARTS ALL IN CHALLENGE.MORE THAN 37,000 PEOPLEDONATED TO THE FUNDRAISER TOFEED PEOPLE DURING THEPANDEMIC.DOCTOR LAW ANANESTHESIOLOGIST, WAS PICKEDAS THE LUCKY WINNER.HE EXPLAINED HOW PANDEMIC HASIMPACTED HIM.WHEN I GO TO WORK IT ISHEART BREAKING TO SEEPATIENTS, THAT ARE SCAREDAGAIN A LOT OF TIMES THE LASTPERSON THAT THEY TALK TO ANDSEE BEFORE THEY GET INTUBATED.SO WHAT DOES HENRY GET FORWINNING THE CONTEST?WELL, HE WILL HAVE A SPEAKINGLINE IN KEVIN'S NEXT MOVIE ANDGET A LIST TREATMENT WITH ATRAILER AND ASSISTANT, CAR