Malaysia’s Ramadan bazaars go online amid pandemic Video Credit: Al Jazeera STUDIO - Duration: 02:10s - Published 4 days ago Malaysia’s Ramadan bazaars go online amid pandemic Vendors at Malaysia's Ramadan bazaars are finding new opportunities despite lockdown restrictions. 0

