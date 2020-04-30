Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Businesses ready to reopen Tuesday after being shut down for two months

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 01:51s - Published
Businesses ready to reopen Tuesday after being shut down for two months

Businesses ready to reopen Tuesday after being shut down for two months

Governor Gretchen Whitmer signed an executive order allowing retailers and auto dealers to open their doors Tuesday, May 26 with some restrictions.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Businesses ready to reopen Tuesday after being shut down for two months

FORWARD TO RE- ENGAGE OURECONOMY SAFELY AND RESPONSIBLYOVER THE LAST FEW WEEKS."AND THAT ENGAGEMENT IS GOING TOCONTINUE NEXT WEEK WHEN RETAILSTORES AROUND THE STATE AREALLOWED TO REOPEN -- WITH SOMELIMITATIONS.GOVERNOR GRETCHEN WHITMER'SLATEST EXECUTIVE ORDER LETS THEMOPEN BACK UP ONTUESDAY.FOX 47'S CODY BUTLER HAS MORE.STARTING TUESDAY, YOU WILL ONCEAGAIN BE ABLE TO START BROWSINGTHE STORE AND START PICKINGTHINGS UP OFF THE SHELF.WE ARE SO EXCITED TO GET PEOPLEBACK IN OUR STORE.SUZY LUCAS OWNS ONCE UPON ACHILD IN OKEMOS ... WHICH WASCLOSED BY GOVERNOR WHITMER'SSTAYHOME ORDER EIGHT WEEKS AGO.WE HAVE ALL THIS MERCHANDISE ANDWE NEED PEOPLE TO BE ABLE TOCOME IN AND BE ABLE TOSEE IT TO PURCHASE IT.FOR NOW SHE CAN ONLY TAKECUSTOMERS BY APPOINTMENT AND SHECAN'T HAVE MORE THAN TENIN THE STORE AT A TIME.A WELCOME CHANGE AFTER HAVING TORELY ON ONLINE SHOPPERS FOR TWOMONTHS.IT'S DEVASTATING FOR SOME SMALLBUSINESSES LIKE MINE TO HAVE NOOR VERY LITTLE CASH FLOW.TODAY ... LUCAS AND HER STAFFSPENT THE DAY GETTING READY TOREOPEN ... BY SETTING UP ONE WAYAISLES ... INSTALLING SNEEZEGUARDS AND WIPING EVERYTHINGDOWN.WE'LL WORK WITH THE THINGS WEHAVE TO DO, THE MASKS AND SOCIALDISTANCING, TO GET PEOPLEBACK.AGAIN YOU HAVE TO CALL AHEAD ANDSET UP AN APPOINTMENT IF YOUPLAN TO GO SHOPPING STARTINGTUESDAY.

IN OKEMOS, CB FOX 47NEWSTHE GOVERNOR'S ORDER DOES NOTAPPLY TO RESTAURANTS AND BARS --THEY'RE STILLLIMITED TO TAKE-OUT ONLY EXCEPTFOR THE NORTHERN PART OF THESTATE WHERE THEY CANREOPEN AT MIDNIGHT.NON-ESSENTIAL MEDICAL...DENTAL... AND VETERINARYSERVICES CAN RESUME ON FRIDA



Recent related news from verified sources

Cuomo: Capital Region can start phase one of reopening

Gov. Andrew Cuomo on Tuesday said the Capital Region has met the last metric for reopening —...
bizjournals - Published

Franklin's Pilgrimage Festival canceled due to Covid-19

The Pilgrimage Music and Cultural Festival is the latest live event to be canceled due to Covid-19....
bizjournals - Published


You Might Like


Tweets about this

NCholeFrancis

Coke.Is.It🎯 RT @wilxTV: Businesses across Michigan are getting ready to welcome customers to their stores next week. https://t.co/waPzeEpSaB 13 hours ago

wilxTV

WILX News 10 Businesses across Michigan are getting ready to welcome customers to their stores next week. https://t.co/waPzeEpSaB 14 hours ago

h24news_ca_en

H24 News Canada En With some businesses allowed to reopen Tuesday, shopkeepers around the city are getting their stores ready for a ne… https://t.co/Vbvw3eWryc 3 days ago

tj668

Terry Johnson RT @CP24: Toronto ready for more businesses to reopen on Tuesday but province must provide 'clear criteria' for restarting economy, Mayor J… 3 days ago

TigardLibrary

Tigard Public Library RT @KennyAsher: Will you be Reopen Ready? @TigardOr & @TigardChamber are hosting webinars with public health pros on best practices for saf… 4 days ago

KennyAsher

Tracking Tigard Will you be Reopen Ready? @TigardOr & @TigardChamber are hosting webinars with public health pros on best practices… https://t.co/bj3aGzQoUD 4 days ago

ScienceLookout

Avery: Weeb Physicist @MaxKriegerVG stipulations on locations reopening are fine and all, but when it's very clear we are not ready to re… https://t.co/eiaNNgas8Z 4 days ago


Recent related videos from verified sources

Nashville tattoo artist wants to open before other nonessential businesses [Video]

Nashville tattoo artist wants to open before other nonessential businesses

As businesses across the state begin to reopen many nonessential businesses in Nashville are still closed. One Drop Ink Tattoo Parlour and Gallery has been without a customer for nearly two months and..

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 02:08Published