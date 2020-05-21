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Delaware Beaches Now Reopened, Short-Term Rental Ban REmains

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:00s - Published
Delaware Beaches Now Reopened, Short-Term Rental Ban REmains
The state's 14-day quarantine for out-of-state travelers also remains in effect.
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Delaware Beaches Now Reopened, Short-Term Rental Ban REmains

LIVE IN WILDWOOD DAN KOOB CBS-3"EYEWITNESS NEWS."THANKS A LOT.THINKING ABOUT BIGGIE WHO DRIVESTHE TRAM CAR.BUDDY WE'LL GAT BACK TO YOUTHANKS SO MUCH.AS OF NOW BEACHES IN DELAWAREBACK OPEN.ALSO INCLUDES STATE PARKS OPENDELAWARE SEASON AND FENWICKISLAND.STATES MANDATORY 14-DAYQUARANTINE FOR OUT OF STATETRAVELERS AND BAN ON SHORT-TERMRENTALS WILL REMAIN IN EFFECT.HEADING INTO MEMORIAL DAYWEEKEND GOVERNOR JOHN CARNEYWANTS TO EMPHASIZE SMART ANDSAFE PRACTICES FOR BEACH GOERS.WE'LL FOE US CAN LOT OF OURATTENTION WITH RESPECT TOBEACHES ON PUBLIC EDUCATION SOEVERYBODY KNOWS WHAT THE RULESARE.WE'LL HAVE SIGNS LIKE THIS ONEAT THE ENTRANCES OF THE BEACHES.TELLING FOLKS TO KEEP APARTSEPARATELY.WE'LL HAVE WINDOW DECALS THATPEOPLE CAN DISPLAY TO SHOW THATTHEY'RE FOLLOWING THE RULES.WE'VE RECOMMENDED BEACHAMBASSADORS I UNDERSTAND ANUMBER OF THEM HAVE BEEN TRAINEDUP TO JUST PROVIDE INFORMATIONAND EDUCATION ON THE BEACHES.



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Delawareonline - Published


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phillyfinest369

Rafael A. Nieves Jr. Delaware Beaches Now Reopened, Short-Term Rental Ban REmains https://t.co/13uN2JnM4w 3 days ago

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Delaware Online It was not the typical Satuday of Memorial Day weekend, despite sunny skies. Delaware's beaches officially reopened… https://t.co/dxGY1wOhkX 4 days ago