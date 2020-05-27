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Hospitalizations From COVID-19 In Montgomery County Sees Slight Uptick

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:47s - Published
Hospitalizations From COVID-19 In Montgomery County Sees Slight Uptick
Officials reported 92 new COVID-19 cases on Thursday.
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YOU'LL HEAR THE MAYOR'S RESPONSECOMING UP ON "EYEWITNESS NEWS"AT 5:30.MATT PETRILLO CBS3 "EYEWITNESSNEWS."IS REPORTING 92 NEW CASES OFTHE VIRUS AND 13 ADDITIONALDEATHS.ALSO, HOSPITALIZATIONS ARE UP ABIT.TODAY, THE NUMBER OFHOSPITALIZED COVID 19 PATIENTSIS PARTICULARLY 250 WHICH IS ANUPTICK OF A ABOUT 40 PATIENTSCOMPARED WITH THREE DAYS AGO.SO AGAIN, A REMINDER THAT THISVIRUS IS STILL OUT THERE AND ITIS STILL CAUSING PEOPLE TOBECOME SICK ENOUGH THAT THEY DOREQUIRE HOSPITALIZATION.TODAY AT THE WILLOW GROVEMALL, 3,000 BOXES OF FOOD GIVENOUT TO THOSE IN NEED.DARE, FRUITS AND VEGETABLES.




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Daniel_Schere

Dan Schere RT @BethesdaBeat: COVID-19 hospitalizations have fallen consistently in Montgomery County this month from a peak three-day average of 480 o… 3 days ago

BethesdaBeat

Bethesda Beat COVID-19 hospitalizations have fallen consistently in Montgomery County this month from a peak three-day average of… https://t.co/bAh0l0kkZK 3 days ago


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