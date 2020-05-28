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'Emerging crisis' in behavioral health prompts growing need to fill frontline jobs

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:46s - Published
'Emerging crisis' in behavioral health prompts growing need to fill frontline jobs

'Emerging crisis' in behavioral health prompts growing need to fill frontline jobs

As Florida reopens, the effects of COVID-19 are still taking a toll on the mental health of many.

This is resulting in a demand for workers in behavioral health.

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FINANCIAL TIMES&.WHILE THE STATE RE- OPENS -THE EFFECTS OF COVID-19 ARESTILL TAKING A TOLL ON THEMENTAL HEALTH OF SO MANY.

IT'SRESULTING IN A DEMAND FORWORKERS IN*BEHAVIORALHEALT*.

W-P-T-V NEWSCHANNELFIVEYOU WHO IS HIRING RIGHT NOW.<<”YOU CANIN THE BUILDING OR ON THEPREMISES”(01:47:32)*RODNEYTHRON* - A*CLINICAL AI* ATRETREAT BEHAVIORAL HEALTH ISON THE FRONT-LINE OF AN*EMERGING CRISI*.”IF YOU SAYYOU FEEL ALONE I UNDERSTAND””ADDICTION AND MENTAL HEALTHDISORDERS DID NOT STOP BECAUSEOF A VIRUS.

THE PROVIDERC-E-O SAYS IT”THEREDEPRESSION - AND GRIEF ANDLOSS” BASICALLY YOU CANHAVE A PATENT HERE WHO ISUNFIT AND UNHEALTHY” ANDTHERE*MEDICAL DETO* FOR ALCOHOLABUSE.”AS FAR NORTH ASGAINESVILLE, THE TAMPA AREA,ORLANDO - WE HAVE PATIENTSTHAT COME IN FROM THE KEYS ASWELL”(04:41:29) IN RESPONSETO MORE PATIENTS - RETREATNEEDS 50 NURSES, THERAPISTS,TREATMENT TECHS AND CLINICALAIDS - AT ITS THREE LOCATIONS- ONE OF WHICH IS IN OUR AREA.”WEEVERYDAY” TWENTY AT ITS PALMSPRINGS CAMPUS ALONE.”YOUDOING SOMETHING TO SAVEANOTHER PERSONS LIFE” YOUIMPERATIVE” AFTER THEY COMETHROUGH THESE DOORS - TOCHANGE THEIR LIFE.

AND LUCKILYAND HOPEFULLY ITHAT”(01:58:29)“THEPROVIDERNATION CONTINUES TO RE-OPEN INPHASES - POSITIONS WILLINCREASE.

THEREFOR BILINGUAL THERAPISTS.ARTHUR MONDALE WPTVNEWSCHANNEL 5”




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MikeNeilon

Mike Neilon Our @retreatBH staff are some of the most dedicated and passionate employees in the treatment field. And we're hir… https://t.co/LbvWNrPXW8 32 minutes ago

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David -mogeladze 'Emerging crisis' in behavioral health prompts growing need to fill frontline jobs https://t.co/WgqiXjfdl9 2 hours ago

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