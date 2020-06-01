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City Hall arson suspect was in 7EWN report while at holding center: "I learned how to humble myself"

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:47s - Published
City Hall arson suspect was in 7EWN report while at holding center: 'I learned how to humble myself'

City Hall arson suspect was in 7EWN report while at holding center: "I learned how to humble myself"

The Buffalo man facing state and federal charges of trying to set Buffalo City Hall on fire appeared in a recent 7 Eyewitness News story about a program that lets inmates complete their curriculum while behind bars.

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ALRIGHT THANKSJEFF.... AND WE TUNOW TO REPORTERALI TOUHEY -- LIVE INNIAGARA SQUARE --WITH A NEW UPDATEFROM CITY LEADERS.ALL IS QUIET HERE INNIAGARA SQUARE.

AGROUP WAS ACTUALLYPRAYING OUTSIDE OFCITY HALL ABOUT ANHOUR AGO.

A FAR CRYFROM THE SCENETHAT UNFOLDEDSATURDAY.

LATETODAY: WE LEARNEDTHE NAME OF THESUSPECT ACCUSED OFLIGHTING CITY HALLON FIRE IS 20 YEAROLD COURTLANDRENFORD.WE WERE LIVE ON AIRAND CAUGHT THISEXCLUSIVE VIDEO OFAN INDIVIDUAL WHOPOLICE SAY ISRENFORD THROWINGAN OBJECT ON FIREINSIDE CITY HALL.RENFORD LIVES INBUFFALO, AND HEFACES STATE ANDFEDERAL CHARGES.WE ACTUALLY SPOKEWITH HIM JUST THISLAST NOVEMBERWHILE HE WASSERVING TIME FOR HISROLE IN A CAR THEFT.WE WEREINTERVIEWING HIMABOUT EARNING AHIGH SCHOOLDIPLOMA WHILE INJAIL.

HERE'S WHAT HEHAD TO SAY ABOUTTRYING TO TURN HISLIFE AROUND.OC: PEACEFULPROTESTRENFORD WASARRAIGNED ANDRELEASED ON THESTATE CHARGES BUTIS NOW IN CUSTODYON THE FEDERALCHARGESHE FACES 3 TO 15




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jarvok01

Jarvis Kelly @WillowVane @Nueva_Derecha1 @mboorstein @washingtonpost Sorry, I got my stories mixed, he was the one for the Nashv… https://t.co/PT5cAsgljR 5 hours ago

jarvok01

Jarvis Kelly @Nueva_Derecha1 @mboorstein @washingtonpost Sorry everyone, I got this wrong, it was the Civic Hall that I had read… https://t.co/4ums3HBFrY 5 hours ago

jarvok01

Jarvis Kelly @JulieSWill1 @Nueva_Derecha1 @mboorstein @washingtonpost No you are absolutely right, it was the Nashville city hal… https://t.co/FuiR5981f4 5 hours ago

Ali2e

Ali Touhey City Hall arson suspect has criminal past https://t.co/WeldQwTwrp 6 hours ago

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