Governor Sisolak calls for compassion

DEMANDED HIM TO SPEAK OUT.SISOLAK RELEASED A STATEMENTSAYING IN PART, "OUR LEADERSSHOULD BE SENDING A MESSAGE ANDTAKING TIME TO LISTEN.THE GOVERNOR GOES ON TO SAY:"WHEN IT COMES TO THE ROLE OFTHE NEVADA NATIONAL GUARD, IWANT TO BE CLEAR TO ALLNEVADANS: THE GUARD ARE OURNEIGHBORS, FAMILY MEMBERS, ANDFRIENDS.THEY HELP IN OUR TIME OFNEED..""TO SUGGEST THAT THEAUTHORITIES IN NEVADA- LOCALLAW ENFORCEMENT, THE NATIONALGUARD - ARE UNABLE, HAVEFAILED, OR REFUSE TO SECURE ANDPROTECT THE RESIDENTS OF THESTATE OF NEVADA AND THEIRRIGHTS, PRIVILEGES, ANDIMMUNITIES, IS MISINFORMED.A LOCAL ORGANIZER IS ALSO