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Governor Sisolak calls for compassion

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:36s - Published
Governor Sisolak calls for compassion

Governor Sisolak calls for compassion

Governor Sisolak says that President Trump's actions have encouraged him to speak out.

He released a statement saying that "our leaders should be sending a message, and taking time to listen."

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DEMANDED HIM TO SPEAK OUT.SISOLAK RELEASED A STATEMENTSAYING IN PART, "OUR LEADERSSHOULD BE SENDING A MESSAGE ANDTAKING TIME TO LISTEN.THE GOVERNOR GOES ON TO SAY:"WHEN IT COMES TO THE ROLE OFTHE NEVADA NATIONAL GUARD, IWANT TO BE CLEAR TO ALLNEVADANS: THE GUARD ARE OURNEIGHBORS, FAMILY MEMBERS, ANDFRIENDS.THEY HELP IN OUR TIME OFNEED..""TO SUGGEST THAT THEAUTHORITIES IN NEVADA- LOCALLAW ENFORCEMENT, THE NATIONALGUARD - ARE UNABLE, HAVEFAILED, OR REFUSE TO SECURE ANDPROTECT THE RESIDENTS OF THESTATE OF NEVADA AND THEIRRIGHTS, PRIVILEGES, ANDIMMUNITIES, IS MISINFORMED.A LOCAL ORGANIZER IS ALSO




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