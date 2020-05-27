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Re-Viva Las Vegas: Casinos reopening June 4

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:55s - Published
Re-Viva Las Vegas: Casinos reopening June 4

Re-Viva Las Vegas: Casinos reopening June 4

Las Vegas casinos are starting the reopening process on Thursday, with many reopening their doors at 12:01 a.m.

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OUR ECONOMY!

CHOPPER 13GIVING US.....A LIVE VIEW OF DOWNTOWN LASVEGAS...WHERE IN JUST A SHORT TIME...MANY CASINOS WILL BEOPENING.....THEIR DOORS....AGAIN!

BUT...RIGHT NOW..."FREMONT STREET" IS NOWWELCOMING GUESTS...WHO ARE....-21- AND OLDER.

AND...THERE ARE MARKINGS....AT BARS AND LINES...TO REMIND YOU.....TO STAY AT LEAST...-6- FEET APART.MEANWHILE...CASINO OWNER....DEREK STEVENS SAYS...THE LINE TO GET INTO......"THE D HOTEL" THIS MORNING....WAS PRETTY FULL.HE HAS HELPED TO BRINGPEOPLE.....BACK TO LAS VEGAS.....OFFERING -2- THOUSAND FREEONE WAY TICKETS.....TO THE CITY.WHEN A COUPLE OF THESE GUYSTWEETED WITH THEIR BOARDINGPASS SAYING 'WE'RE COMING' ITHOUGHT THIS WAS REALLY GREAT.I'M JUST SO GLAD WE WERE ABLETO DO THIS FOR MY PROPERTY ANDTEAM AND FOR ALL OF LAS VEGAS."THE D LAS VEGAS" WILL RE-OPEN....THE CASINO....AT 12-OH- 1.AND...ON THE LAS VEGAS STRIP...SEVERAL PROPERTIES ARE RE-OPENING TOMORROW...AT "THE BELLAGIO"....YOU'LL NOTICE THINGS LIKE:MOBILE CHECK-INS....DIGITAL FOOD MENUS AND OTHERTHINGS GOING.....TOUCH-LESS.

AND...EVEN DOOR KEYS....WILL BE DIGITAL.THERE IS "PLEXI-GLASS".....BETWEEN YOU AND EMPLOYEES.ON THE CASINO FLOOR: ALLEMPLOYEES....MUST WEAR MASKS AND...THEY STRONGLY ENCOURAGEGUESTS...DO TO.AND ...WE ARE TOLD.....AFTER EVERY GAME...EMPLOYEES WILL WIPE DOWN.....CARDS....DICE...AND CHAIRS.AND... AT "THE SUNCOAST"...THERE ARE ONLY.....TWO ENTRANCES.GUESTS WILL FILE....IN LINE..

AND....GET THEIR TEMPERATURECHECKED..... WHEN THEY ENTER.PLEXI GLASS IS INSTALLED......FOR MOST GAMES....FLOOR....SHOWING WHERE....-6- FEET IS.

AND..ONLY -4- PEOPLE....WILL BE ALLOWED.....IN AN ELEVATOR....AT A TIME.WE WILL HAVE FULL COVERAGE....OF THE BIG OPENING...STARTING JUST....AFTER MIDNIGHT.

AND....STAY WITH 13 ACTION NEWS.....TOMORROW ...FOR OUR "RE-VIVA LAS VEGAS"SPECIALS.OUR CREWS WILL BE LIVE ON THESTRIP... DOWNTOWN..

AND...AT STATION CASINOS....AS THEY RE-OPEN....FOR THE FIRST TIME....IN MONTHS!THE LAS VEGAS VALLEY...



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Richard S. Martin 🧢 RT @JustWonOne: The countdown is on... Fremont Street Experience opens June 3rd, installs live countdown to the reopening of Vegas hotels… 6 days ago

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Just Won One The countdown is on... Fremont Street Experience opens June 3rd, installs live countdown to the reopening of Vegas… https://t.co/EvTtH13s2T 6 days ago

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Las Vegas Review-Journal Fremont Street Experience's Viva Vision video screen will display a 144-hour countdown leading to the moment at 12:… https://t.co/Kx1Ie6sBvH 6 days ago

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