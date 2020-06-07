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West Palm Beach police officer takes a knee during protest against police brutality

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:18s - Published
West Palm Beach police officer takes a knee during protest against police brutality

West Palm Beach police officer takes a knee during protest against police brutality

A police officer says he was ‘within the moment’ when he kneeled with protesters in downtown West Palm Beach Saturday evening.

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WEST PALM BEACH TODAY.

IN THISONE SEEN FROM CHOPPER 5 LIVE ONNEWSCHANNEL 5 AT 6 -- HUNDREDSMARCHED DOWN BELVEDERE ROADAND SOUTHERN BOULEVARD... ANDAT ONE POINT, LYING DOWN INTHE MIDDLE OF THE ROAD NEARINTERSTATE 95.AT THE CENTER OF THESE PROTEST- GEORGE FLOYD.

THIS IS THEMAN THEY ARE HONORING ANDREMEMBERING TONIGHT.

FOURMINNEAPOLIS POLICE OFFICERSARE NOW CHARGED IN FLOYDS'DEATH.

WPTV NEWSCHANNEL 5'SLINNIE SUPALL IS LIVE WITHMORE ON TODAY'S PROTEST.LINNIE..A SIGN OF UNITY IN DOWNTOWWEST PALMA SIGN OF UNITY IN DOWNTOWNWEST PALM BEACH& A PASSIONATEPROTEST WAS MET WITH ADISTINCT MOMENT OF SOLIDARITY&AS OFFICER DARIEN THOMASKNEELED WITH DEMONSTRATORS ONCLEMATIS STREET& I WAS WITHINTHE MOMENT& WE ALL DO THIS TOMAKE A CHANGE EACH AN EVERY ONEOF US A HEAVY WEEK ACROSS THENATION AND HERE IN PALM BEACHCOUNTY& A LOT OF PEOPLE ARESAYING’F THE POLIC’KILLTHE POLICEUS WEST PALM BEACHOFFICERS HAVE BEEN SHOT ATAPPROXIMATELY FOUR TIMESWITHIN THE PAST WEEK,HOPEFULLY THAT SHOWS WEHUMAN WEALL THE SAME AS THAT ONE BAPPLE NATS EARLIER IN THE DAYHUNDREDS MARCHED DOWNBELVEDERE ROAD& SHUTTING DOWNTRAFFIC ON AUSTRALIAN AVENUENEAR THE AIRPORT& BLACK LIVESMATTER& THEY MATTER JUST ASMUCH THATPAUSED FOR 8 MINUTES IN THEMEMORY OF GEORGE FLOYD& ANAFRICAN AMERICAN MAN KILLED INPOLICE CUSTODY IN MINNEAPOLIS&FRANCESCA FIORENTINO AND HERDAUGHTER GENEVIEVE WERE AMONTHE CROWD.

SHEGOING INTO 6TH GRADE AND JUSTWANTS TO MAKE SURE SHEEMPOWERED AND HAS THE SAMERIGHTS THAT EVERYONE ELSE DOESI WANT TO SHOW HER THAT WEA PEACEFUL PROTEST AND WE HAVERIGHTS CALLING THIS A PIVOTALTIME IN AMERICA& AND A WORK INPROGRESS& I BELIEVE THERELONG WAY TO GO BUT A LOT OFPEOPLE ARE MAKING THEIR VOICEHEARD WE NEED TO STAND TO GETTHERETHAT WASN'T THE ONLYDEMONSTRATION IN WEST PABEACH TODAY.... WPTV'S





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