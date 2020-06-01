White House considering a Trump speech to to the nation on race

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HOUSING AND URBAN DEVELOPMENTSECRETARY BEN CARSON HINTED ATSUCH A SPEECH ON C-N-NYESTERDAY.THE LAST TIME TRUMP ADDRESSEDTHE NATION ABOUT GEORGE FLOYD'SKILLING - IT DREW CRITICISM.GOVERNMENT FORCES CLEARED OUTPROTESTERS IN FRONT OF THEWHITE HOUSE.THEN, TRUMP WALKED TO A NEARBYCHURCH AND POSED FOR PHOTOS.THAT MOVE WAS NOT WELL-RECEIVEDBY MANY - INCLUDING THE BISHOPOF THE CHURCH USED FOR THEPHOTO-OP.MAKE SURE YOUR VOICE IS HEARD.IF YOU'RE VOTING IN NEVADA'S
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