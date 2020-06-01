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White House considering a Trump speech to to the nation on race

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:28s - Published
White House considering a Trump speech to to the nation on race

White House considering a Trump speech to to the nation on race

President Trump might address the nation this week to talk about race and national unity.

Housing and Urban development secretary Ben Carson hinted at such a speech on CNN yesterday.

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HOUSING AND URBAN DEVELOPMENTSECRETARY BEN CARSON HINTED ATSUCH A SPEECH ON C-N-NYESTERDAY.THE LAST TIME TRUMP ADDRESSEDTHE NATION ABOUT GEORGE FLOYD'SKILLING - IT DREW CRITICISM.GOVERNMENT FORCES CLEARED OUTPROTESTERS IN FRONT OF THEWHITE HOUSE.THEN, TRUMP WALKED TO A NEARBYCHURCH AND POSED FOR PHOTOS.THAT MOVE WAS NOT WELL-RECEIVEDBY MANY - INCLUDING THE BISHOPOF THE CHURCH USED FOR THEPHOTO-OP.MAKE SURE YOUR VOICE IS HEARD.IF YOU'RE VOTING IN NEVADA'S



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