PCSD: Evacuation order issued for residents in town of Catalina

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TIME -- THE GO STAGE --AFFECTS HOMES -- EAST OFSOUTHERLAND TRAIL -- AND SOUTHOF ROLLINS ROAD.
THAT AREA ISSHOWN IN RED -- ON THIS MAP.THE PIMA COUNTY SHERIFF'SDEPARTMENT SAYS CONDITIONS --ARE LIFE-THREATENING -- ANDTHOSE LIVING THERE -- NEED TOLEAVE NOW.
OTHER AREAS NEARTHE FIRE -- ARE IN THE "SET"STAGE -- IN OTHER WORDS -- ONSTANDBY.
THOSE ARE THE YELLOWAREAS YOU SEE.
THERE IS ANEVACUATION CENTER -- AT CANYONDEL ORO HIGH SCHOOL.
LARGEANIMALS THAT NEED SHELTERING-- CAN BE BROUGHT TO THERILLITO RACETRACK.
ANYONELIVING IN THAT THOSE AREAS --CAN CALL -- 351- FIRE.LET'S GO TO CUYLER DIGGS NOW-- A BIG CHANGE NOW -- WITHTH
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