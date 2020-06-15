Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

City Says It Reserves Right To Remove Christopher Columbus Statue In South Philly If It Continues To 'Threaten Public Safety'
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:53s - Published
City Says It Reserves Right To Remove Christopher Columbus Statue In South Philly If It Continues To 'Threaten Public Safety'
However, a spokesperson said, the city has no orders to do so at this time.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

RETURNED TO THE HOSPITAL NOWORD ON HIS CONDITION OR CAUSEOF THAT BLAZE.WELL, CITY OF PHILADELPHIASAYS IT RESERVES THE RIGHT TOREMOVE STATUE OF CHRISTOPHERCOLUMBUS IN SOUTHPHILADELPHIA.IF IT IS PRESENCE, QUOTE,CONTINUES TO THREATEN PUBLICSAFETY.HOWEVER, SPOKESPERSON SAID THECITY NOOSE TOWARDS DO SO ATTHIS TIME.TENSIONS ROAST IN SOUTHPHILLY THIS WEEKENDS,NEIGHBORS SOME ARMED WITH GUNSAND BATS STOOD NEAR THESTATUE.THEY SAY THEY WERE CONCERNEDIT WOULD BE REMOVED.COLUMBUS STATUES ANDWILMINGTON AND CAMDEN WERETAKEN DOWN LAST WEEK.WHAT ARE THEY GOING TO DO,TAKE WASHINGTON'S FACE-OFFMOUNT RUSHMORE?IT REPRESENTS MASSACRE,THEY MURDERED PEOPLE.A CROWD OF PROTESTERS ALSOGATHERED OUTSIDE -- OUTSIDEAFTER LOCAL WHERE THEY BELIEVEMAYOR KENNEY WAS INSIDE.





Tweets about this

RobbieFink

Robert Fink RT @CBSPhilly: #UPDATE: The city of #Philadelphia says it reserves the right to remove a statue of Christopher Columbus in South Philadelph… 7 minutes ago

jrblackwell

J.R. Blackwell @katoukate You called it! https://t.co/MKT8xacxZb 19 minutes ago

JimmyButthurt

©️ RT @billy_penn: Update: the city says it reserves the right to remove the Columbus statue if it "continues to threaten public safety" https… 42 minutes ago

sodagrrl

Baby It's Covid Outside 🐦 RT @SemperArgentum: How is a statue a threat to public safety? City Says It Reserves Right To Remove Christopher Columbus Statue In South… 54 minutes ago

SemperArgentum

Libertarian Populism How is a statue a threat to public safety? City Says It Reserves Right To Remove Christopher Columbus Statue In S… https://t.co/MHupxFmJR2 56 minutes ago


Related videos from verified sources

Tensions Remain High Over Christopher Columbus Statue At Marconi Plaza [Video]

Tensions Remain High Over Christopher Columbus Statue At Marconi Plaza

Trang Do reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 02:11Published
Tension Remains High Over Christopher Columbus Statue At Marconi Plaza In South Philly [Video]

Tension Remains High Over Christopher Columbus Statue At Marconi Plaza In South Philly

Matt Petrillo reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 03:06Published
Philadelphia Officials Say No Plans To Remove Christopher Columbus Statue From Marconi Plaza [Video]

Philadelphia Officials Say No Plans To Remove Christopher Columbus Statue From Marconi Plaza

Matt Petrillo reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 03:06Published