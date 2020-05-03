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4.2 Magnitude Earthquake Hit Perry Oklahoma Saturday Night
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:20s - Published
4.2 Magnitude Earthquake Hit Perry Oklahoma Saturday Night
The largest earthquake in Oklahoma since 2018.
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MAGNITUDE EARTHQUAKE THATSTRUCK PERRY -- BUT COULD BEFELT THROUGHOUT GREENCOUNTRY.

PEOPLE COMMENTINGON OUR FACEBOOK PAGE THEYCOULD FEEL IT FROM BIXBY..MANNFORD AND POTEAU.TWO WORKS FOR YOU'S TATIANNATAYLOR IS LIVE IN PERRY THISMORNING..

TOO SEE IF ANYONEEXPERIENCED ANY DAMAGEOVERNIGHT.

GOOD MORNINGTATIANNA.GOOD MORNING GITZEL, WE AREHERE IN PERRY, NEAR ???STREET AND ???

STREET WHERE???

HAPPENED AT THISLOCATION.

OTHER THAN THIS,PERRY HASN'T SEEN MUCHDAMAGE, AND WE working thismorning to get the latestinformation -- what we knowright now -OUR CHIEF METEOROLOGIST MIKECOLLIER TELLS US THIS IS THELARGEST ONE SINCE APRIL 19,2018... AND IT HAPPENED INTHIS SAME CITY.

MAKING THISA TOP 18 ALL TIME EARTHQUAKEFOR OKLAHOMA.

UNITED STATESGEOLOGICAL SOCIETY SAYS ITHAPPENED ABOUT 6 MILESNORTHWEST OF PERRY AROUND10:15 PM LAST NIGHT.I HAVE REACHED OUT TO PERRYAND PAWNEE COUNTY EMERGENCYMANAGEMENT FOR ADDITIONALINFORMATION, BUT I HAVE NOTHEARD BACK.

WE WILL CONTINUETO KEEP YOU UPDATE ON THISDEVELOPING STORY ONLINE, ANDON OUR TWO WORKS FOR YOUAPP.

LIVE IN PERRY, TATIANNATAYLOR, 2 WORKS FOR YOUJUST AHEAD..

WITH ALL EYESON TULSA THIS WEEKEND.



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PERRY, Okla. (AP) — A magnitude 4.2 earthquake shook northern Oklahoma on Saturday and was felt in...
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Felicia Rolfe Did anyone else feel shaking last night? My house shook. It came from an earthquake in Oklahoma. The USGS recorded… https://t.co/78O0vHnd9g 27 minutes ago

Flor_en_tine

Florentine RT @NEWS9: A 4.2 magnitude earthquake shook parts of Oklahoma on Saturday night. https://t.co/X2c61AFSkB 40 minutes ago

wqmoore

William Moore RT @EarthquakesOKC: A magnitude 4.2 #earthquake occurred at 10:15 PM 5.0 miles NW of Perry, Oklahoma. Details: https://t.co/eezQyPy6Pa 1 hour ago

ken_ragsdale

Ken Ragsdale RT @EarthquakesOKC: A magnitude 4.45 #earthquake occurred at 10:15 PM 5.6 miles NW of Perry, Oklahoma. Details: https://t.co/1pkYGa0ugc 2 hours ago

kjc2055

GodBlessAmerica @catturd2 Not Tulsa but close Today: 4.2 magnitude earthquake near Perry, Oklahoma, United States https://t.co/9BgA70wHaO 3 hours ago

svdpusadisaster

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beaudyk

Your other Grandma is For Joe= BLM RT @MikeBroderickVO: So, there was an earthquake felt in Tulsa last night, and it wasn't Trump's crowd. "At around 10.15pm protesters in p… 4 hours ago

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