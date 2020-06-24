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Class of 2020: Jaden Burlock and Jaiden Hanley
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:35s - Published
Class of 2020: Jaden Burlock and Jaiden Hanley
Class of 2020: Jaden Burlock and Jaiden Hanley
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2020 IN THE TRADITIONAL WAY..BUT WE WANT TO MAKE SUREGRADUATES ARE RECOGNIZED!CONGRATULATIONS TO JADENBURLOCK ON HER RECENTGRADUATION FROM PENNFOSTER.AND CONGRATULATIONS ARE ALSOIN ORDER FOR JAIDEN HANLEY.SHE JUST GRADUATED FROM THEBALTIMORE SCHOOL FOR THE ARTS.JAIDEN WILL ATTEND THEUNIVERSITY OF MARYLAND,COLLEGE PARK IN THE FALL TOPURSUE DEGREES IN DANCE ANDBUSINESS MANAGEMENT.

WE'RECELEBRATING THE CLASS OF 2020AND GIVING THEM THERECOGNITION THEY DESERVE.

YOUCAN ALSO FIND ALL THE STUDENTSWE'VE FEATURED ON WMA━2 NEW





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