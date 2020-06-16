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New Jersey Preparing To Revise Use Of Force Policy
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:51s - Published
New Jersey Preparing To Revise Use Of Force Policy

New Jersey Preparing To Revise Use Of Force Policy

On Wednesday, Attorney General Gurbir Grewal held a virtual town hall to get the public's input.

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FOLLOWS HIM.THE SENATE IS EXPECTED TOVOTE ON POLICE REFORMLEGISLATION NEXT WEEK.NEW JERSEY IS PREPARE FOGMAKE REVISIONS TO LAWENFORCEMENT'S USE OF FORCEPOLICY.ATTORNEY GENERAL GRAY WALL HELDA VIRTUAL TOWN HALL TO GET THEPUBLIC'S INPUT.HOW DO YOU BELIEVE, THATREVIEW SHOULD GO AND WHAT ARETHE AREAS WE SHOULD BE LOOKINGAT.WE NEED TO LOOK AT A FEWTHINGS.ONE, WE NEED LOOK AT, AS I SAIDTHE POLICIES THAT WE HAVE INPLACE NOW, WE ALSO NEED TOCOLLECT DATA.AND DATA CAN REALLY TELL USWHERE WE'RE AT.WE HAVE TO TAKE A SCIENTIFICAPPROACH.WE DEFINITELY NEED TO INCREASETHE TRAINING NOT JUST CLASSROOMTRAINING, SITUATIONAL TRAININGSCENARIO BASED TRAINING,COMPREHENSIVE LOOKING HOW WEMESH ALL OF OUR FORCE OPTIONSTOGETHER, HANDS BE ON USING YOUR



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