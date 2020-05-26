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Boise State temporarily closes campus after COVID-19 cases
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:42s - Published
Boise State temporarily closes campus after COVID-19 cases

Boise State temporarily closes campus after COVID-19 cases

Boise State University is temporarily closing its campus -- from Tuesday, June 23 to Sunday, June 28 -- to allow for disinfection and cleaning after administrators learned of several positive or presumed cases of Covid-19 on campus.

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CAMPUS CLOSURE ...AFTER 20ADDITIONALCONFIRMED CASESOF COVID-19.EIGHT CASESPROMPTED CAMPUSTO CLOSE THISWEEK... AND NOWTHE UNIVERSITY WILLSTAY CLOSED UNTILJULY 5TH.DOZENS OF OTHERPEOPLE ARE ALSOSYMPTOMATIC ..

ANDAWAITING TESTRESULTS.IN ORDER FOR ASAFE RETURN ...BOISE STATE URGESEVERYONE TO WEARA MASK ANDPROPERLY SOCIALDISTANCE.THE COLLEGE OFWESTERN IDAHOREPORTED EARLIERTHIS WEEK THATINDIVIDUALS ONTHEIR CAMPUS HAVETESTED POSTIVE FORCOVID AS WELL.C-W-I SAYS ON THEIRWEBSITE THEY PLANTO RETURN TOFACE-TO-FACEINSTRUCTION FORTHE FALL.FACE COVERINGSWILL BE REQUIREDFOR EVERYONE ON-SITE, AND STUDENTSHAVE LIMITEDSERVICES FOR THEIR





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Frankie Katafias RT @IdahoNews6: Boise State temporarily closes campus after COVID-19 cases https://t.co/KRUpYT8kOk https://t.co/BYhAzQKPGv 4 days ago

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Karen Lehr Boise State temporarily closes campus after Covid-19 cases https://t.co/HMvdy2CBos 5 days ago


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