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Gov. DeSantis addresses rise in coronavirus cases during visit to Juno Beach
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:33s - Published
Gov. DeSantis addresses rise in coronavirus cases during visit to Juno Beach

Gov. DeSantis addresses rise in coronavirus cases during visit to Juno Beach

During a visit to the Loggerhead Marinelife Center, Gov.

Ron DeSantis signed two bills into law and addressed the surge of coronavirus cases in Florida.

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ROGERS IS LIVE IN JUNO BEACHWHERE THE GOVERNOR WRAPPED UPA VISIT.

TANIA...WE ARE LIVE AT THE LOGGERHEADMARINELIFE CENTER IN JUNOBEACH.

THE GOVERNOR WAS HEREAND TALKED ABOUT THE COVID-19PANDEMIC.GOVERNOR RON DESANTIS, THEFIRST LADY, ANDREPRESENTATIVES FROM THEEVERGLADES FOUNDATION AND THEDEPARTMENT OF ENVIRONMENTALPROTECTION IN ATTENDANCE TOSIGN TWO BILLS.

BUT THEGOVERNOR ALSO TALKED ABOUT THEINCREASE IN COVID-19 CASESAMONG YOUNG ADULTS.

WE ASKEDHIM ABOUT CONTACT TRACING TOHELP MINIMIZE THE SPREAD OFTHE VIRUS."THERE'S A LOT BEING DONE.

IJUST APPROVED 130 MILLIONDOLLAR FUNDING TO HELP GET MORESUPPORT." "NOW WE ARE IN ASITUATION WHERE IS SOMEBODYTELLS POSITIVE THEY WILL CALLTHEIR FRIENDS AND THEN THOSEFOLKS ARE GOING OUT ANDGETTING TESTED."AND THE GOVERNOR SAYS TO AVOIDCROWDS OR LARGE GATHERINGSESPECIALLY WITH THE FOURTH OFJULY WEEKEND JUST DAYS AWAY...REPORTING LIVE, TANIA ROGERS,WPTV, "NOW WE ARE IN ASITUATION WHERE IS SOMEBODYTELLS POSITIVE THEY WILL CALLTHEIR FRIENDS AND THEN THOSEFOLKS ARE GOING OUT AND GETTINGTESTED."AND THE GOVERNOR SAYS TO AVOIDCROWDS OR LARGE GATHERINGSESPECIALLY WITH THE FOURTH OFJULY WEEKEND JUST DAYS AWAY...REPORTING LIVE, TANIA ROGERS




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Nikkie38383

Nikkie Gov. DeSantis addresses rise in coronavirus cases during visit to Juno B... https://t.co/oDSZ38iZlH via @YouTube 3 days ago


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