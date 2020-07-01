Russian financial transfers raise suspicion

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RUSSIA AND THE TALIBANTHE NEW YORK TIMES REPORTINGTHAT -- AMERICAN OFFICIALSINTERCEPTED ELECTRONIC DATASHOWING LARGE FINANCIALTRANSFERS FROM A BANK ACCOUNTCONTROLLED BY RUSSIA'S MILITARYINTELLIGENCE AGENCY TO ATALIBAN-LINKED ACCOUNT.MEANWHILE -- THE WHITE HOUSE ISREFUSING TO SAY WHETHERPRESIDENT TRUMP WAS BRIEFED ONTHE MATTER THROUGH HISPRESIDENTIAL DAILY BRIEFING --OR P-D-B BACK IN FEBRUARY.SOT MCENANY: THE PDB IS A TOPSECRET DOCUMENT THAT IS WIDELYDISSEMINATED AMONG GOVERNMENT.I WILL NEVER SIT HERE ANDCONFIRM OR DENY WHAT IS IN ATOP- SECRET DOCUMENT.PRESIDENT TRUMP HAS DISMISSEDREPORTS OF RUSSIAN BOUNTIES ASQUOTE "POSSIBLY ANOTHERFABRICATED RUSSIA HOAX."..EVEN AS HIS ADMINISTRATIONBRIEFED SOME HOUSE MEMBERS ONTHE MATTER.
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