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Widow says dead husband's name was used to vote
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published
Widow says dead husband's name was used to vote

Widow says dead husband's name was used to vote

Officials are investigating a possible voting irregularity in Oklahoma's primary election.

Someone reportedly cast a ballot for a man who died last year.

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SOMEONE REPORTEDLY CAST ABALLOT FOR A MAN WHO DIED LASTYEAR.THAT MAN'S WIFE - GLENNIE -FOUND OUT WHEN SHE WENT TO CASTHER BALLOT.THEY SAID - HER HUSBAND HADALREADY VOTED.GLENNIE ASKED TO SEE THESIGNATURE, AND SAYS IT LOOKEDNOTHING LIKE HER HUSBAND'S -SAYING THE SIGNATURE ON THEBALLOT WAS JUST A WAVY LINE."THEY'RE EXPLOITING MY HUSBAND.HE WAS A MARINE, HE SERVED HISCOUNTRY, AND NOW SOMEBODY ISTAKING ADVANTAGE OF HIS NAME."COUNTY OFFICIALS SAY -THEYDON'T KNOW IF THE PERSON THATVOTED USED A FAKE I- D, OR IFTHIS WAS A SIMPLE MISTAKE AND AVOTER WAS ISSUED THE WRONGBALLOT.EMANCIPATION STATUE-V




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Hein Stander RT @lillys_news: 'This hurts': Widow slams 'unfair' treatment of late husband in Trump niece's book https://t.co/5aPdPC3HuG 5 days ago

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Lillys News 'This hurts': Widow slams 'unfair' treatment of late husband in Trump niece's book https://t.co/5aPdPC3HuG 5 days ago

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