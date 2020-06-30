Lee County Manager calls out Collier County Commissioner

ONLY BEACH IN SOUTHWEST FLORIDAOPEN WITH NO RESTRICTIONS FOTHE HOLIDAY WEEKEND.LEE COUNTY MANAGER ROGERDESJARLAIS SAYS A COLLIER COUNTYCOMMISSIONER ’IRRESPONSIBLY’INVITED PEOPLE ON THE EAST COASTTO OUR BEACHES.DESJARLAIS RELEASED THISSTATEMENT THAT READS IN PARTQUOTE- "COLLIER COMMISSIONERPENNY TAYLOR, IN AN ON-CAMERAINTERVIEW, IRRESPONSIBLY TOOK ITA STEP TOO FAR BY INVITINGPEOPLE FROM FLORIDA’S EAST COASTTO INUNDATE LEE COUNTY BEACHES....IT’S CHALLENGING ENOUGH TONAVIGATE THROUGH THE PANDEMICAND KEEP RESIDENTS’ BESTINTERESTS IN MIND WITHOUT ACOMM