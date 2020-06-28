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Fire officials want to keep your Fourth of July safe
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published
Fire officials want to keep your Fourth of July safe

Fire officials want to keep your Fourth of July safe

Fire officials want to keep your 4th of July safe and sane.

The number of illegal fireworks reports has gone up by nearly 7,000 reports.

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"THEY'RE ILLEGAL THEY BLOW UPTHEY FLY IN THE AIR.ONCE YOU LIGHT THEM YOU HAVE NOCONTROL OVER WHAT YOU ARE GOINGTO DO AND THEY ARE KNOWN TOCAUSE A LOT OF INJURIES, BURNHOUSES TREES AND DESTROYPROPERTY.IF YOU SPOT ILLEGALFIREWORKS...YOU ARE ENCOURAGED TO CALL3-1-1...OR GO TO "I-SPY-FIREWORKS DOTCOM."FROM JUNE 1ST TO JULY 2-ND---THE SITE HAS RECIEVED NEARLY9-THOUSAND REPORTS OF ILLEGALFIREWORKS...DURING THAT SAME TIME LASTYEAR, IT ONLY RECIEVED16-HUNDRED REPORTS.ADLIB TOSS TO JB





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peirceevan RT @fox12oregon: With many professional firework shows cancelled due to COVID-19, Oregon fire officials want to remind residents to keep it… 1 week ago

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Fox12Oregon With many professional firework shows cancelled due to COVID-19, Oregon fire officials want to remind residents to… https://t.co/BevHPRSURU 1 week ago


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