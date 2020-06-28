Fire officials want to keep your Fourth of July safe

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"THEY'RE ILLEGAL THEY BLOW UPTHEY FLY IN THE AIR.ONCE YOU LIGHT THEM YOU HAVE NOCONTROL OVER WHAT YOU ARE GOINGTO DO AND THEY ARE KNOWN TOCAUSE A LOT OF INJURIES, BURNHOUSES TREES AND DESTROYPROPERTY.IF YOU SPOT ILLEGALFIREWORKS...YOU ARE ENCOURAGED TO CALL3-1-1...OR GO TO "I-SPY-FIREWORKS DOTCOM."FROM JUNE 1ST TO JULY 2-ND---THE SITE HAS RECIEVED NEARLY9-THOUSAND REPORTS OF ILLEGALFIREWORKS...DURING THAT SAME TIME LASTYEAR, IT ONLY RECIEVED16-HUNDRED REPORTS.ADLIB TOSS TO JB
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