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Violent holiday weekend throughout greater Boston area
Video Credit: WCVB - Duration: 01:23s - Published
Violent holiday weekend throughout greater Boston area

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According to our records and data we've compiled, 32 people were shot since July 1st in eastern Massachusetts.

Of those victims, 10 have died.

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IS LIVE IN BOSTON FOR US.PETER?PETER: IT IS HAPPENING ALL OVERTHE EASTERN HALF OF THE STATE.LET’S LOOK AT THE NUMBERS.ACCORDING TO DATA WE HAVECOMPILED, 32 PEOPLE WERE SHOTSINCE JULY 1 IN EASTERNMASSACHUSETTS.OF THOSE 32, 10 LOST THEIRLIVES.MUCH OF THE VIOLENCE COMING OVERA BUSY FOURTH OF JULY WEEKENDFOR LAW ENFORCEMENT.IN BOSTON, 14 WERE SHOT SINCEFRIDAY.FIVE OF THOSE SHOOTINGS WEREFATAL.MANY OF THE VICTIMS WERE YOUNGPEOPLE.TWO OF THEM JUST 15 YEARS OLD.AN ADVOCATE AGAINST GUN VIOLENCESAYS TACKLING THE ISSUE WITHKIDS AT AN EARLY AGE IS CRITICATO FIXING THE OVERALL ISSUE OFVIOLENCE.




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