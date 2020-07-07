Trashed stimulus money?

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BE IN THE TRASH!
MANY AMERICANSTHOUGHT THE PRE-PAID DEBIT CARDTHEY RECEIVED WAS A SCAM -- SOTHEY THREW IT OUT.THE CARDS THAT WERE MAILED INMAY AND JUNE WERE ISSUED BY"META -BANK" AND CAME INPLAIN ENVELOPES -- WITH NOINDICATION IT CAME FROM THEI-R-S OR TREASURY DEPARTMENT.SO NOW THE TREASURY DEPARTMENTIS SENDING OUT LETTERS URGINGPEOPLE TO ACTIVATE THEIR CARDS.THE LETTER ALSO EXPLAINS HOWYOU CAN COLLECT YOUR MONEY IFYOU'VE THROWN OUT THE CARD.TIME NOW IS X:XX --COMING UP - W
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