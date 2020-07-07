Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Trashed stimulus money?
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:29s - Published
Trashed stimulus money?

Trashed stimulus money?

If you are still waiting for your stimulus money, it may be in the trash.

Many Americans thought the pre-paid debit card they received was a scam, and so they threw it out.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

BE IN THE TRASH!

MANY AMERICANSTHOUGHT THE PRE-PAID DEBIT CARDTHEY RECEIVED WAS A SCAM -- SOTHEY THREW IT OUT.THE CARDS THAT WERE MAILED INMAY AND JUNE WERE ISSUED BY"META -BANK" AND CAME INPLAIN ENVELOPES -- WITH NOINDICATION IT CAME FROM THEI-R-S OR TREASURY DEPARTMENT.SO NOW THE TREASURY DEPARTMENTIS SENDING OUT LETTERS URGINGPEOPLE TO ACTIVATE THEIR CARDS.THE LETTER ALSO EXPLAINS HOWYOU CAN COLLECT YOUR MONEY IFYOU'VE THROWN OUT THE CARD.TIME NOW IS X:XX --COMING UP - W




You Might Like


Tweets about this