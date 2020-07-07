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Milwaukee mask mandate sent to common council
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:32s - Published
Milwaukee mask mandate sent to common council

Milwaukee mask mandate sent to common council

The Milwaukee Common Council will vote MOnday afternoon on whether or not to pass a mask mandate for the city of Milwaukee.

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AND BREAKING NEWS FROMDOWNTOWN MILWAUKEE: ANORDINANCE REQUIRING PEOPLE TOWEAR MASKS IN THE CITY OFMILWAUKEE WILL NOW GO BEFORETHE FULL COMMON COUNCIL.THEPROPOSAL ADVANCED OUT OFCOMMITTEE LATE THIS AFTERNOON.OUR TONY ATKINS IS LIVE ATCITY HALL WHERE THAT VOTEHAPPENED JUST A SHORT TIME AGO.THE ORDINANCE ADVANCED OUT OFTHE PUBLIC SAFETY AND HEALTHCOMMITTEE ON A 3 TO 1 TO 1VOTE.

ALDERMAN MARK BURKOWSKVOTED AGAINST IT.

ALDERMANKHALIF RAINEY ABSTAINEDTHE ORDINANCE CALLS FOR PEOPLEOVER THE AGE OF THREE TO WEARA MASK IN ALINDOOR PUBLICSPACES.

PEOPLE WOULD ALSO NEEDTO WEAR A MASK IN OUTDOORSPACES IF THEY'RE WITHIN SIXFEET OF SOMEONE NOT LIVING INTHEIR HOUSEHOLD.

ANY BUSINESSNOT ENFORCING THE ORDINANCECOULD FACE A FINE OR BE SHUTDOWN.

THE ORDINANCE'S AUTHORSAYS IT'S TIME TO GETSOMETHING DONE - AS CASENUMBERS NATIONALLY AND LOCALLYCONTINUE TO INCREASEAld.

Marina Dimitrijevic,Introduced ordinace(("We don'thave a lot of time.

We aren'tas bad as some areabut ifthis keeps up, wecould seeour economy shut downagain."))THE NEXT STEP FOR THISORDINANCE IS - IT WILL GO TOTHE FULL COUNCIL FOR A VOTETHAT MEETING IS SET FOR NEXTMONDAY AFTERNOON AT 1:30REPORTING DOWNTOWN, TMJ4 NEWS.




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LazySusanMKE

Lazy Susan MKE RT @nottheWRA: So @theRealWRA just sent out a letter saying that, in the middle of a pandemic, 38% of their member restaurants in Milwaukee… 5 days ago

nottheWRA

The PRAWN So @theRealWRA just sent out a letter saying that, in the middle of a pandemic, 38% of their member restaurants in… https://t.co/9cyEYxo7Fd 5 days ago


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