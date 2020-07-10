Cases of 'broken heart syndrome' on the rise

YEAR.AT THE PENTAGON, LUCASTOMLINSON, FOX NEWS.CASES OF "BROKEN HEART SYNDROME"APPEAR TO BE ON THE RISE DUE TOTHE CORONAVIRUS PANDEMIC...ANDNOT THE KIND YOU MIGHT BETHINKING OF.IT’S AN ACTUAL CONDITION --FORMALLY CALLED "STRESSCARDIO-MYOPATHY".IT CAN MIMIC A HEART ATTACK.EXPERTS BELIEVE IT’S CAUSED BY ASURGE IN STRESS HORMONES.TWO HOSPITALS IN OHIO SAY DURINGTHE EARLY WEEKS OF THEPANDEMIC...NEARLY 8-PERCENT OFPATIENTS WHO ARRIVED IN THEEMERGENCY DEPARTMENT WEREDIAGNOSED WITH "BROKEN HEARTSYNDROME." THAT’S ABOUT FOUR TOFIVE TIMES HIGHER THAN SEEN INPRE-PANDEMIC PERIODS.DOCTORS SAY THE FIND