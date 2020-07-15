Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Plea agreement dropped in St. Lucie County murder case
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:44s - Published
Plea agreement dropped in St. Lucie County murder case

Plea agreement dropped in St. Lucie County murder case

There was frustration Wednesday for a Treasure Coast family seeking justice after a plea agreement for an accused killer fell apart at the last minute.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

THE LAST MINUTE.

CARLOSGILBERTO (ARI- YANO) ARELLANO-RAMIREZ WAS IN A FORT PIERCECOURTROOM WHERE HE WASEXPECTED TO PLEAD NO CONTESTIN THE DEATH OF SHEILA HAMNER.THE 74 YEAR-OLD RETIRED SCHOOLBOOK- KEEPER WAS STABBED ANUMBER OF TIMES BACK IN 20-16.AFTER BEING READ THE PLEAAGREEMENT THOUGH, ARELLANO-RAMIREZ EXPRESSED CONFUSIONOVER WHAT HE HAD SIGNED ANDMOMENTS AGO, SAID HE WANTED TOGO TO TRIAL.

HAMNERWATCHED THE PROCEEDINGS IN THECOURTROOM.

INITIALLY, THE ST.LUCIE COUNTY SHERIFFHAD ARRESTED SHEILAKENNY FOR THE CRIME.

THOSECHARGES WERE DROPPED TWOMONTHS LATER WITHOUTEXPLANATION.

PROSECUTORS SAIDTHEY WOULD DROP THE PLEAARRANGEMENT AND KEEP THEPOSSIBILITY OF THE DEATHPENALTY ON THE TABLE.POLICE HAVE MADE




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Charlotte County cold case still unsolved [Video]

Charlotte County cold case still unsolved

Crime Stoppers is asking for help with a twelve year old cold case. A twenty year old was found murdered and they are looking or leads. Anyone with information can call the Sheriffs Office or Crime..

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:29Published
Face mask mandate now in effect for St. Lucie County [Video]

Face mask mandate now in effect for St. Lucie County

As of midnight on Wednesday, a mask mandate is in effect for St. Lucie County.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:12Published
HCA hospitals in St. Lucie County delaying certain surgeries and procedures to preserve COVID-19 supplies [Video]

HCA hospitals in St. Lucie County delaying certain surgeries and procedures to preserve COVID-19 supplies

Certain inpatient and hospital-based outpatient surgeries and procedures are being delayed at HCA hospitals in St. Lucie County.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:09Published