Mountain lion seen in Las Vegas neighborhood

SEEN HANGING OUT NEAR HOMES INSUMMERLIN THIS MORNING.WE'VE RECEIVED SO MANY PICTURESAND VIDEOS OF THE BIG CAT ANDNOW, IT'S TRENDING ONLINE.REPORTER AUSTIN CARTER JOINS USFROM DESERT FOOTHILLS AND ALTA- WHERE THAT LION WAS CAPTURED.THE FIRST CALL CAME IN AROUND 6THIS MORNING.YOU CAN IMAGINE THE STARTLINGSIGHT FOR FOLKS HERE -- WAKINGUP -- AND SEEING AMOUNTAIN LION OUTSIDE.LETS SHOW YOU SOME PICTURES OFTHAT LION -- SENT IN BY SOME OFOUR VIEWERS.YOU CAN SEE IT RESTING THEREBEHIND A NEARBY ELEMENTARYSCHOOL.POLICE SAY THE LION IS ABOUT 70POUNDS.METRO SAYS THE LION WAS NOTAGGRESSIVE -- AND THEY TRIED TOKEEP A CLOSE EYE ON IT UNTILANINAL CONTROL COULD SHOW UP.THEY LOST SIGHT OF THE LIONTHOUGH BEFORE THAT HAPPENED.THEN AROUND 12 -- CREWS WEREABLE TO TRANQUILIZE THAT LIONAND SAFELY REMOVE IT...WE'RE WORKING TO GET MOREDETAILS FROM ANIMAL CONTROL ONTHEIR RESPONSE AND CAPTURE...AC13 AN.ANY CHANCE OF RAIN IN THEFORECAST GINA?