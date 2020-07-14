Treasure Coast Ribs and Wings Festival held in Fort Pierce

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TODAY.
IT'S THE TREASURE COASTRIBS AND WINGS FESTIVAL - HELDAT THE CAUSEWAY COVE MARINA INFORT PIERCE.
THE EVENTINCLUDED VENDORS SERVINGPLENTY OF FOOD - AND SHOPPINGFOR THE WHOLE FAMILY.“WE GOT LICENSED IN JANUARY OFTHIS YEAR, SO THIS IS OURFIRST EVENT.
BEEN DOING A LOTOF RESEARCH ATTENDING A LOT OFFESTIVALS AND EVENTS IN THEPAST SO JUST VERY EXCITED THATWE WERE ABLE TO COME OUT ANDPROVIDE SOMETHING FOR THECOMMUNITY” THIS YEAR'SFESTIVAL TAKING ON SPECIALSIGNIFIGANCE AS ITS ALSOSERVING AS A PLATFORM FORSMALL BUSINESSES A CHANCE TOREBOUND DURING THE PANDEMIC.TONIGHT A CHANCE OF SHOWERS
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