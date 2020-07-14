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Treasure Coast Ribs and Wings Festival held in Fort Pierce
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:36s - Published
Treasure Coast Ribs and Wings Festival held in Fort Pierce

Treasure Coast Ribs and Wings Festival held in Fort Pierce

The smell of barbeque was in the air on Sunday at the Treasure Coast Ribs and Wings Festival, held at the Causeway Cove Marina in Fort Pierce.

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TODAY.

IT'S THE TREASURE COASTRIBS AND WINGS FESTIVAL - HELDAT THE CAUSEWAY COVE MARINA INFORT PIERCE.

THE EVENTINCLUDED VENDORS SERVINGPLENTY OF FOOD - AND SHOPPINGFOR THE WHOLE FAMILY.“WE GOT LICENSED IN JANUARY OFTHIS YEAR, SO THIS IS OURFIRST EVENT.

BEEN DOING A LOTOF RESEARCH ATTENDING A LOT OFFESTIVALS AND EVENTS IN THEPAST SO JUST VERY EXCITED THATWE WERE ABLE TO COME OUT ANDPROVIDE SOMETHING FOR THECOMMUNITY” THIS YEAR'SFESTIVAL TAKING ON SPECIALSIGNIFIGANCE AS ITS ALSOSERVING AS A PLATFORM FORSMALL BUSINESSES A CHANCE TOREBOUND DURING THE PANDEMIC.TONIGHT A CHANCE OF SHOWERS




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