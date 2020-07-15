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More stores to require masks starting Monday
Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:57s - Published
More stores to require masks starting Monday

More stores to require masks starting Monday

Four local photographers are taking free headshots for people who are unemployed amid the pandemic.

Walgreens and Walmart are among the stores requiring customers to wear a face mask.

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HAPPENING TODAY - MASKMANDATES ARE GOING INTO EFFECTAT SEVERAL STORES ACROSS THETRI-STATE.LET'S GO STRAIGHT TOWCPO JASMINE MINOR WHO IS LIVETO EXPLAIN WHICH STORES YOU'LLNEED A FACE MASK JUST TO WALKIN TO.... PLUS WHAT WE CANEXPECT FROM GOVERNOR DEWINETHIS WEEK.

GOOD MORNINGJASMINE.JULIE, FROM GROCERIES TOPHARMACIES, JUST LIKE RIGHTHERE AT WALGREENS, FACE MASKSARE NO LONGER AN OPTION BUT AREQUIREMENT IN ORDER TO SHOP.AND MORE ORDERS COULD SOON BECOMING RIGHT HERE IN OHIO.HERE'S THE LIST.

ALONG WITHWALGREENS, KOHL'S, WALMART,CVS, SAM'S CLUBS, LOWE'S ANDTARGET ARE ALL MAKING FACEMASKS A MUST.GOVERNOR MIKE DEWINE SAYS HE'SCONSIDERING A STATEWIDE ORDEROF WEARING FACE MASKS INPUBLIC.

RIGHT NOW, THERE ARE19 COUNTIES IN OHIO WHICH ISABOUT 60 PERCENT OF THE STATE.DEWINE SAYS THE INCREASE ISOCCURRING IN BARS, CHURCHESAND FROM PEOPLE TRAVELING OUTOF STATE BUT SAYS MOSTLY IT'SCASUAL SETTINGS WITH 20 PLUSPEOPLE THAT ARE THE MOSTPROBLEMATIC.

THE GOVERNOR SAYSEVEN THOUGH WE'VE DOUBLED INTESTING OVER THE PAST FIVEWEEKS, WE STILL NEED MORE ASHE CALLS FOR PEOPLE TO TAKETHIS SERIOUSLY."We're going the wrong way.We're at a crucial time and sothis week you may see a lotmore countieunder that maskrequirement.

So we certainlywould not rule out goingstatewide.

We're certainlylooking at that."KROGER AND HOME DEPOT WILLALSO BE MANDATING FACE MASKSSTARTING ON WEDNESDAY.

LIVEDOWNTOWN, JASMINE MINOR, WCPO9 NEWS.




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chaolmawardi

chaol RT @ajplus: As more businesses require face masks in their stores, videos have emerged showing customers vehemently refusing to comply. W… 23 minutes ago

UkFour

UkFour As more businesses require face masks in their stores, videos have emerged showing customers vehemently refusing to… https://t.co/tJMHgilxcI 3 hours ago

paradigm_buster

Peter Parkour How long before you can't buy anything unless you get vaccinated or chipped. Already, stores require masks.The chip… https://t.co/fgLxs918CR 3 hours ago

promuzi

Muzamil "As more businesses require face masks in their stores, videos have emerged showing customers vehemently refusing t… https://t.co/qyu4mxsB5q 4 hours ago


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