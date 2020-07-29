Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Chris Evans creats online platform for voters
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:39s - Published
Chris Evans creats online platform for voters

Chris Evans creats online platform for voters

Actor Chris Evans is attempting to bridge the political divide with an ambitious new project.

He's partnering with a website called starting point to connect lawmakers with their constituents.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

POLITICAL DIVIDE WITH ANAMBITIOUS NEW PROJECT.HE'S PARTNERING WITH A WEBSITECALLED "A STARTING POINT".IT CONNECTS LAWMAKERS WITHTHEIR CONSTITUENTS.THE SELF FUNDED, BIPARTISAN,ONLINE PLATFORM - GIVESLAWMAKERS A CHANCE TO HAVE ADISCUSSION FROM ACROSS THEAISLE.I FIGURED THERE MIGHT BE A USEOF A SORT OF MECHANISM THATISSUES OF THE DAY, WHERE THEYSTAND BY THEIR OPINIONS, WHATTHEY BELIEVE IN, WHAT THEY'REWILLING TO FIGHT FOR.SO FAR - ABOUT 170 MEMBERS OFCONGRESS ARE NOW INVOLVED.THE TRUMP ADMINISTRATION I




You Might Like


Tweets about this