Chris Evans creats online platform for voters

POLITICAL DIVIDE WITH ANAMBITIOUS NEW PROJECT.HE'S PARTNERING WITH A WEBSITECALLED "A STARTING POINT".IT CONNECTS LAWMAKERS WITHTHEIR CONSTITUENTS.THE SELF FUNDED, BIPARTISAN,ONLINE PLATFORM - GIVESLAWMAKERS A CHANCE TO HAVE ADISCUSSION FROM ACROSS THEAISLE.I FIGURED THERE MIGHT BE A USEOF A SORT OF MECHANISM THATISSUES OF THE DAY, WHERE THEYSTAND BY THEIR OPINIONS, WHATTHEY BELIEVE IN, WHAT THEY'REWILLING TO FIGHT FOR.SO FAR - ABOUT 170 MEMBERS OFCONGRESS ARE NOW INVOLVED.THE TRUMP ADMINISTRATION I