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Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 7/30/20
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:20s - Published
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 7/30/20
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 7/30/20
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SOUTHERN IDAHOWILL BE BAKINGTODAY UNDERBLAZING SUNSHINEAND INTENSE HEAT,AS TEMPERATURESAPPROACH RECORDHIGHS IN THETREASURE VALLEY.FROM ONTARIO TOMOUNTAIN HOME ANDEVERYWHERE INBETWEEN, HIGHTEMPS WILL LIKELYTOP OFF FROM 102-105 DEGREES.

EVENIN THE MOUNTAINS,HIGHS WILL CLIMBINTO THE LOW 90S,WITH MCCALL LIKELYCOMING WITHIN AFEW DEGREES OF ITSRECORD HIGH FORJULY 30TH OF 94DEGREES.

A QUICK-MOVINGDISTURBANCE WILLSWEEP ACROSSCENTRAL IDAHOTODAY, AND WHENCOMBINED WITH THEHEAT, COULDTRIGGER A FEWISOLATEDTHUNDERSTORMSAND SOME GUSTYWINDS, BUTOTHERWISE, DRY,SCORCHINGCONDITIONS WILL BETHE TRENDTHROUGH THEWEEKEND, AS BOISEWILL LIKELY SEEAFTERNOON HIGHSINTO THE TRIPLEDIGITS EACHAFTERNOONTHROUGH SUNDAY.WILL BE BAKINGTODAY UNDERBLAZING SUNSHINEAND INTENSE HEAT,AS TEMPERATURESAPPROACH RECORDHIGHS IN THETREASURE VALLEY.




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