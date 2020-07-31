TPS to vote on plan for school year

SCHOOL YEAR.HERE'S WHAT WE KNOW GOINGINTO THE MEETING AT 6:30..THE BOARD HAS 3 OPTIONSUNDER CONSIDERATION -- THEVIRTUAL ACADEMY, TRADITIONALIN- PERSON INSTRUCTION AND AHYBRID MODEL.SUPERINTENDENT DR. DEBORAHGIST RECCOMENDS STARTING THESCHOOL YEAR OFF WITH NINEWEEKS OF VIRTUAL LEARNING.THE DISTRICT WILL OFFERFULLY DISTANCED LEARNING TOANY FAMILY THAT WANTS IT --BUT STUDENTS WHO SIGN UP FORTHIS OPTION, WILL NOT BEALLOWED TO PARTICIPATE ININ- PERSON EXTRACURRICULARACTIVITIES.IF STUDENTS WANT TO CONTINUEIN THEIR SPORT OR OTHERACTIVITY -- A T-P-SSPOKESPERSON SAYS - TO WORKWITH A COUNSELOR ON A HYBRIDSCHEDULE - INSTEAD OFENROLLING IN THE VIRTUALACADEMY.
K-J-R-H WILL HAVEFULL COVERAGE OF THE MEETINGON AIR AND ONLINE.ALSO HAPPENING TODAY -JENKS' BOARD OF EDUCATION