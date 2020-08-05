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8 a.m. COVID-19 update
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8 a.m. COVID-19 update
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WE’LL KEEP AN EYE ON IT FOR YOU.IN THE MEANTIME.LET’S LOOK AT THE LATESTCOVID-19 NUMBERS IN THE NINECOUNTY METRO AREA LOOK ON THERIGHT HERE.323 NEW CASES CAME IN YESTERDAYTHAT KEEPS THE PACE WITH THESESEVEN A TREND THAT WE’VE BEENWATCHING.HERE’S A BREAKDOWN OF THE COW.HE’S WITH THE MOST CASES RIGHTNOW 27 PEOPLE OUT OF EVERY 1,000HAVE THE VIRUS IN ONE INWYANDOTTE COUNTY.IT’S 18 PEOPLE FOR EVERY 1,000IN LEAVENWORTH COUNTY, JOHNSONCOUNTY, KANSAS IN JACKSONCOUNTY, MISSOURI, EIGHT OUT OFEVERY 1,000 RESIDENTS HASCOVID-19.HERE’S A LOOK AT HOW MANYCORONAVIRUS TESTS ARE COMINGBACK POSITIVE RIGHT NOW.THIS IS ONE WAY DOCTORS LOOK ATTO SEE HOW THE VIRUS ISSPREADING IN, MISSOURI 13.8% OFTESTS ARE COMING BACK POSITIVE.IT’S NOW 11.8% IN KANSAS FORSOME PERSPECTIVE THE LITTLEAVERAGE IS 7.7% UNIVERSITY OFKANSAS IS OUT WITH ITS REVAMPEDCOURSE SCHEDULE JUST WEEKSBEFORE THE FALL SEMESTER STARTSPLAN INCLUDES IN PERSON VIRTUALAND EVEN HYBRID COURSES AS THEUNIVERSITY CONTINUES TO ADJUSTIN THIS PANDEMIC STUDENTS WHOTAKE CLASSES ONLINE WILL NOT GETA DISCOUNT FOR THOSE COURSESWORLDS OF FUN WILL CLOSE FOR THESEASON AFTER LABOR DAY WEEKENDBECAUSE OF THE PANDEMIC OCEANSOF FUN WATER PARK THOUGH WILLSTAY CLOSED FOR THE REST OF THESEAS




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